Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - El Nahr El Khaled  
Régions

برمجة عدد من المشاريع الجديدة في مدينة جلمة بسيدي بوزيد بكلفة تتجاوز المليون دينار

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - تم تخصيص جملة من المشاريع البلدية بعنوان سنة 2017 لمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد بميزانية مالية تناهز مليون و 115 ألف دينار، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الكاتب العام لبلدية جلمة حافظ العاشوري مراسلة (وات) بالجهة.

وأشار العاشوري الى ان "المشاريع البلدية المرصودة للمدينة تشمل مختلف المجالات على غرار تعبيد الطرقات وسط المدينة بتكلفة تناهز حوالي 530 الف دينار بتمويل من البلدية وصندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية، ومشروع الترصيف باعتمادات تناهز 50 الف دينار، ومشروع تهيئة المستودع البلدي بتكلفة 80 الف دينار، ومشروع لتهيئة محطة سيارات الاجرة والنقل الريفي ب 120 الف دينار والتنوير العمومي باعتمادات مالية تناهز 200 الف دينار".
واضاف انه سيتم اقتناء معدات نظافة وطرقات (حاويات ومجرورات ضاغطة) بتكلفة 60 الف دينار و ستساهم البلدية في مشروع سوق الانتاج الكبرى بمنطقة "ام العظام" من ولاية سيدي بوزيد بمبلغ مالي يقدر ب 75 الف دينار.
وذكر انه يتواصل انجاز مشروعين متبقيين من سنة 2016 لتهذيب الاحياء وهما "الحي الشمالي 1" بتكلفة 818 الف دينار بتمويل من المجلس الجهوي وقد بلغت نسبة تقدم اشغاله حوالي 80 بالمائة، اضافة الى مشروع تهذيب الحي الشمالي بتكلفة مليون و 400 ألف دينار بتمويل من الدولة وقد أوكل انجازه الى وكالة التهذيب والتجديد العمراني وهو حاليا بمرحلة الدراسات.



Publié le:2017-02-07 16:04:43

cadre-0ce34d378d1ce9710af93695d14c6c7a-2017-02-07 16:04:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138049



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12003,5

  • (03/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,45531 DT        1$ =2,28473 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/02)   948,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138049 200|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires