برمجة عدد من المشاريع الجديدة في مدينة جلمة بسيدي بوزيد بكلفة تتجاوز المليون دينار

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 16:04:43

- تم تخصيص جملة من المشاريع البلدية بعنوان سنة 2017 لمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد بميزانية مالية تناهز مليون و 115 ألف دينار، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، الكاتب العام لبلدية جلمة حافظ العاشوري مراسلة (وات) بالجهة.وأشار العاشوري الى ان "المشاريع البلدية المرصودة للمدينة تشمل مختلف المجالات على غرار تعبيد الطرقات وسط المدينة بتكلفة تناهز حوالي 530 الف دينار بتمويل من البلدية وصندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية، ومشروع الترصيف باعتمادات تناهز 50 الف دينار، ومشروع تهيئة المستودع البلدي بتكلفة 80 الف دينار، ومشروع لتهيئة محطة سيارات الاجرة والنقل الريفي ب 120 الف دينار والتنوير العمومي باعتمادات مالية تناهز 200 الف دينار".واضاف انه سيتم اقتناء معدات نظافة وطرقات (حاويات ومجرورات ضاغطة) بتكلفة 60 الف دينار و ستساهم البلدية في مشروع سوق الانتاج الكبرى بمنطقة "ام العظام" من ولاية سيدي بوزيد بمبلغ مالي يقدر ب 75 الف دينار.وذكر انه يتواصل انجاز مشروعين متبقيين من سنة 2016 لتهذيب الاحياء وهما "الحي الشمالي 1" بتكلفة 818 الف دينار بتمويل من المجلس الجهوي وقد بلغت نسبة تقدم اشغاله حوالي 80 بالمائة، اضافة الى مشروع تهذيب الحي الشمالي بتكلفة مليون و 400 ألف دينار بتمويل من الدولة وقد أوكل انجازه الى وكالة التهذيب والتجديد العمراني وهو حاليا بمرحلة الدراسات.