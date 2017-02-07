جديد شروط الاسعاف في امتحان الباكالوريا

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 12:04:33

- أفاد، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، أنه تم ادخال بعض التعديلات على الشكل الاخراجي لروزنامة مختلف الاختبارات الكتابية وتحديدا على امتحان الباكالوريا في الدورة الرئيسية و دورة المراقبة.وأضاف، الولباني، في تصريح ل"وات"، الثلاثاء، أن "ورقة امتحان الباكالوريا أصبحت في شكل ورقة مضاعفة وتتكون لاول مرة من أربع صفحات عوض ورقة واحدة الى جانب تمكين كل دورة من صفحة مستقلة بذاتها وافراد التوصيات الموجهة للمترشحين في صفحة أخرى" مبينا أنه "تم افراد روزنامة كل امتحان وطني بلون مميز يختلف عن لون الامتحان الاخر".وأشار، في السياق ذاته، الى أنه "تم طباعة هذه الروزنامة في شكلها الجديد وتسليمها الى المندوبيات الجهوية التي ستتولى توزيعها على المؤسسات التربوية في شهر ماي القادم".وفي ما يتعلق بشروط الاسعاف في امتحان الباكالوريا، أوضح، ذات المتحدث، أنه تم تحديد 4 شروط لتمتيع المترشحين لامتحان الباكالوريا والذين تحصلوا على معدل يتراوح بين 9 و 9.99 بالإسعاف وهي حسن السيرة والمواظبة ومعدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 وعدم حصول المترشح على صفر في إحدى المواد الإجبارية عند اجتياز امتحان الباكالوريا و الحصول على معدل حسابي يساوي أو يفوق 9 من 20 بالنسبة للمادتين المميزتين في كل شعبة.وأوضح أن وزارة التربية "ستعتمد خلال هذه الدورة على رموز تخص المعدل السنوي للمترشحين وسيرتهم ومواظبتهم خلال السنة الدراسية، وعلى التلميذ الإطلاع عليها حتى يتمكن من معرفة إن كان سيتمتع بالإسعاف من عدمه حيث سيتمّ إسناد رمز 9 بالنسبة للمعدل السنوي الذي يقلّ عن 10 من 20، واسناد رمز 10 للمعدل الذي يساوي أو يفوق 10 من 20 الى جانب اسناد رمز1 لحسن السيرة والمواظبة المنتظمة ورمز 0 لمن لم تتوفر فيهم هذه المعايير".ولفت، في سياق متصل، الى أن "مجلس القسم هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد مستويات الرموز الخاصة بالسلوك والمواظبة" مضيفا أنه "يمكن للتلاميذ الاعتراض على الرموز التى أسندت إليهم في حال تفطنهم الى وجود خطأ من خلال سحب مطبوعة اعتراض من الموقع الرسمي لوزارة التربية وتعميرها وإرفاقها بمؤيدات ثم تسليمها الى مدير المؤسسة التربوية وذلك قبل الانطلاق في إجراء في الامتحان الوطني".