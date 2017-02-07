انتخاب شفيق صرصار رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 11:38:17

- تم صباح اليوم الثلاثاء انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وذلك في مفتتح أشغال الاجتماع الثاني للجمعية العامة المنعقد بالعاصمة.