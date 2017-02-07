Publié le:2017-02-07 11:38:17
انتخاب شفيق صرصار رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية
Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - تم صباح اليوم الثلاثاء انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار رئيسا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية وذلك في مفتتح أشغال الاجتماع الثاني للجمعية العامة المنعقد بالعاصمة.
Publié le:2017-02-07 11:38:17
Publié le:2017-02-07 11:38:17
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