لقاء بين ووزير التجهيز والإسكان وسفير دولة قطر بتونس

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 11:35:09

- التقى اليوم الثلاثاء, محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان بسفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي وتناول اللقاء آخر تطورات المشاريع القطرية في تونس وسبل دفع التعاون بين البلدين خصوصا بعد الدور الفاعل لدولة قطر خلال الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020.وشدد الجانبان على ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين خاصة وأن العلاقة بين دولة قطر وتونس أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة لما لمسه الجميع من تقارب في وجهات النظر والمواقف والتعاون بين البلدين الشقيقين.