59 مشروعا معطلا او يشتكي من صعوبات في الانجاز بقيمة تصل الى 150 مليون دينار

Mardi 07 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 15:08:55

- بلغ عدد المشاريع المعطلة او التي تعترضها صعوبات في الانجاز بولاية سيدي بوزيد من سنة 2011 الى حدود موفى شهر ديسمبر الماضي، 59 مشروعا بكلفة تصل الى حوالي 150 مليون دينار، حسب ما جاء في تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتنمية.ويقدر عدد المشاريع المعطلة ب35 مشروعا بكلفة 47 فاصل 6 مليون دينار منها 10 مشاريع في الفلاحة و6 مشاريع في الصحة و4 مشاريع في تكنولوجيات الاتصال و3 مشاريع في شؤون المراة والاسرة والطفولة و3 مشاريع في الشؤون المحلية والبيئية و3 مشاريع في الصناعة والتجارة.اما المشاريع التي تشتكي صعوبات في الانجاز فقد بلغ عددها 24 مشروعا بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار منها 4 مشاريع في المالية و5 مشاريع في الصناعة والتجارة و3 مشاريع في التطهير و3 مشاريع في الشباب والرياضة و3 مشاريع في البريد.وتتراوح اسباب التعطيل، حسب ما اشار اليه التقرير، بين اعتراض المواطنين والمشاكل المالية للمقاولين ومشاكل اجرائية وعقارية.يشار الى ان جملة المشاريع التي تمت برمجتها بولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2011 بلغت 1610 مشاريع بكلفة 1234 مليون دينار، انجز منهم 622 مشروعا، أي حوالي 39 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة.