Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - El Nahr El Khaled  
Régions

59 مشروعا معطلا او يشتكي من صعوبات في الانجاز بقيمة تصل الى 150 مليون دينار

Mardi 07 Février 2017
بــاب نــات - بلغ عدد المشاريع المعطلة او التي تعترضها صعوبات في الانجاز بولاية سيدي بوزيد من سنة 2011 الى حدود موفى شهر ديسمبر الماضي، 59 مشروعا بكلفة تصل الى حوالي 150 مليون دينار، حسب ما جاء في تقرير صادر عن الادارة الجهوية للتنمية.

ويقدر عدد المشاريع المعطلة ب35 مشروعا بكلفة 47 فاصل 6 مليون دينار منها 10 مشاريع في الفلاحة و6 مشاريع في الصحة و4 مشاريع في تكنولوجيات الاتصال و3 مشاريع في شؤون المراة والاسرة والطفولة و3 مشاريع في الشؤون المحلية والبيئية و3 مشاريع في الصناعة والتجارة.
اما المشاريع التي تشتكي صعوبات في الانجاز فقد بلغ عددها 24 مشروعا بكلفة تقدر بحوالي 100 مليون دينار منها 4 مشاريع في المالية و5 مشاريع في الصناعة والتجارة و3 مشاريع في التطهير و3 مشاريع في الشباب والرياضة و3 مشاريع في البريد.
وتتراوح اسباب التعطيل، حسب ما اشار اليه التقرير، بين اعتراض المواطنين والمشاكل المالية للمقاولين ومشاكل اجرائية وعقارية.
يشار الى ان جملة المشاريع التي تمت برمجتها بولاية سيدي بوزيد منذ سنة 2011 بلغت 1610 مشاريع بكلفة 1234 مليون دينار، انجز منهم 622 مشروعا، أي حوالي 39 بالمائة من جملة المشاريع المبرمجة.



Publié le:2017-02-07 15:08:55

cadre-39ec6b94dcd469c1552ec36375de3926-2017-02-07 15:08:55
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138041



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12003,5

  • (03/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,45531 DT        1$ =2,28473 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/02)   948,0 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138041 463|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires