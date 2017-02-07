بسيس لمحمد جمور : بوتفليقة هو الذي استدعى الغنوشي و ليست قطر او تركيا

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-07 07:49:47

- خلال نقاش على قناة التاسعة حول الدور الديبلوماسي الذي يقوم به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد زيارته للجزائر ، انتقد محمد جمور عن حزب الوطد هذه الزيارة و اعتبر السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية حسب الدستور، و اضاف ان رئيس حركة النهضة يتحرك وفق الاجندة التركية و القطرية في ليبيا وهي دول راعية للارهاب ، فقاطعه برهان بسيس بالقول : لو استدعت تركيا او قطر الغنوشي للحديث حول ليبيا يمكن نسمعك اما لا تنسى ان بوتفليقة هو الذي وجه الدعوة للغنوشي و لا احد يستطيع المزايدة على الجزائر في مكافحة الارهاب.و اضاف بسيس ان السياسة علاقات و ليست مكاتب ادارية تقليدية .من ناحية أخرى قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار في برنامج " التاسعة مساء" ان التنظيمات الجهادية على غرار أنصار الشريعة تكن العداء للنهضة وتكفر قادتها ومنتسبيها.وأضاف رفيق عبد السلام " انصار الشريعة ترفض الاسلام الديمقراطي الذي تمثله النهضة وهي تحرض علينا كما تحرض أطراف مختلفة إيديولوجيا ضدنا.وقال رفيق عبد السلام ان بعض الخصوم السياسيين لا يريدون رؤيتنا الا في السجون او المنافي.