بسيس لمحمد جمور : بوتفليقة هو الذي استدعى الغنوشي و ليست قطر او تركيا

و اضاف بسيس ان السياسة علاقات و ليست مكاتب ادارية تقليدية .
رفيق عبد السلام: أنصار الشريعة يكفرون الإسلام الديمقراطي التي تمثله النهضة
من ناحية أخرى قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار في برنامج " التاسعة مساء" ان التنظيمات الجهادية على غرار أنصار الشريعة تكن العداء للنهضة وتكفر قادتها ومنتسبيها.
وأضاف رفيق عبد السلام " انصار الشريعة ترفض الاسلام الديمقراطي الذي تمثله النهضة وهي تحرض علينا كما تحرض أطراف مختلفة إيديولوجيا ضدنا.
وقال رفيق عبد السلام ان بعض الخصوم السياسيين لا يريدون رؤيتنا الا في السجون او المنافي.
Publié le:2017-02-07 07:49:47
Par:mikodona (Tunisia )
Sur: ابتدائية سوسة: الأبحاث لا تزال جارية في قضية وفاة رضيع بأحد مستشفيات سوسة