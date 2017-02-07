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Politique

بسيس لمحمد جمور : بوتفليقة هو الذي استدعى الغنوشي و ليست قطر او تركيا

Mardi 07 Février 2017
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بــاب نــات - خلال نقاش على قناة التاسعة حول الدور الديبلوماسي الذي يقوم به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد زيارته للجزائر ، انتقد محمد جمور عن حزب الوطد هذه الزيارة و اعتبر السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية حسب الدستور، و اضاف ان رئيس حركة النهضة يتحرك وفق الاجندة التركية و القطرية في ليبيا وهي دول راعية للارهاب ، فقاطعه برهان بسيس بالقول : لو استدعت تركيا او قطر الغنوشي للحديث حول ليبيا يمكن نسمعك اما لا تنسى ان بوتفليقة هو الذي وجه الدعوة للغنوشي و لا احد يستطيع المزايدة على الجزائر في مكافحة الارهاب.
و اضاف بسيس ان السياسة علاقات و ليست مكاتب ادارية تقليدية .


رفيق عبد السلام: أنصار الشريعة يكفرون الإسلام الديمقراطي التي تمثله النهضة
من ناحية أخرى قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار في برنامج " التاسعة مساء" ان التنظيمات الجهادية على غرار أنصار الشريعة تكن العداء للنهضة وتكفر قادتها ومنتسبيها.
وأضاف رفيق عبد السلام " انصار الشريعة ترفض الاسلام الديمقراطي الذي تمثله النهضة وهي تحرض علينا كما تحرض أطراف مختلفة إيديولوجيا ضدنا.
وقال رفيق عبد السلام ان بعض الخصوم السياسيين لا يريدون رؤيتنا الا في السجون او المنافي.






Publié le:2017-02-07 07:49:47

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1 de 1 commentaires pour l'article 138039

Mandhouj  (France)  |Mardi 07 Février 2017 à 08h 45m |           
هل حكومة الشاهد جادة في محاربة الفساد ؟
هل حكومة الشاهد جادة في إستكمال المسارات ؟
لا ننسى قضية نذير و سفيان.
لا ننسى قضية الاغتيالات السياسية (الشهداء الذين قضوا ).
لا ننسى قضية الشهيد محمد الزواري.
لا ننسى قضية صحافي القناة العاشرة الاسرائلية.
لا ننسى حدث رانية و الأكواخ التي هي عار على كل التوانسة.
لا ننسى قضية مظلومية المفرزين أمنيا و المعنيين بالعفو التشريعي العام ، راهي نفس المظلومية .
لا ننسى الدفع بالحكومة لإستكمال المسار الدستوري و إستكمال مسار العدالة الانتقالية . دون ذلك لا دولة قوية ، و لا إستثمار.
لا ننسى حالة المستشفيات العمومية ، الوسخ ، سوء التنظيم للعمل الصحي ، ...
لا ننسى نظافة المدن و القرى .. السائح هو أعظم سفير .. ثم العيش في مناخ بيئي نظيف هو أكبر علاج للأمراض النفسية و غيرها.
لا ننسى دفع الحكومة لتمكين أبناء الشعب من العمل في الأراضي الزراعية للدولة (ملك الشعب)، حسب منوال ناجح ، يوفر فرص العمل و ينتج موارد جديدة للحكومة.

على هذه القضايا يجب أن يركز الإعلام المساند للثورة.

الفساد ، الإرهاب ، الإختراق الأمني ، التلوث : الرباعي القاتل .



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