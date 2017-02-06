ابتدائية سوسة: الأبحاث لا تزال جارية في قضية وفاة رضيع بأحد مستشفيات سوسة

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 22:36:02

- قال محمد رؤوف اليوسفي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الاثنين، إن "الأبحاث لا تزال جارية" في القضية المتعلقة بوفاة رضيع حديث الولادة في قسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد السبت الماضي.وأشار الناطق الرسمي أيضا إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة المتعهد بالقضية أذن مساء اليوم بالإبقاء مؤقتا بحالة سراح على الطبيبة التي تم إيقافها تحفظيا على خلفية وفاة الرضيع وذلك بعد تأمين مبلغ مالي قدره 600 دينار .وذكر محمد رؤوف اليوسفي أنه على إثر حصول العلم بوفاة رضيع في قسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد في ظروف غامضة تحول مساعد وكيل الجمهورية برفقة قاضي التحقيق بالمكتب الرابع على عين المكان، حيث تم بعد المعاينة الأولية " فتح بحث تحقيقي فوري من قبل النيابة العمومية من أجل القتل العمد ومسك واستعمال مدلس".وأضاف اليوسفي أنه بعد أن عهد بملف القضية لقاضي التحقيق المذكور أذن بالاحتفاظ المؤقت بالطبيبة المشرفة على الولادة.يذكر أن الهياكل النقابية للأطباء الاستشفائيين والجامعيين وأطباء الصحة العمومية والأطباء المقيمين والداخليين أعلنوا مساء الاثنين الدخول في إضراب جهوي مفتوح كشفا وتدريسا بكافة مؤسسات الصحة العمومية بولاية سوسة ابتداء من اليوم 6 فيفري 2017 الى غاية الافراج عن زميلتهم الموقوفة ورد الاعتبار لها.بدورها أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، في وقت سابق اليوم، عن الدخول في إضراب مفتوح احتجاجي عن العمل بداية من الاثنين 6 فيفري 2017، يشمل جميع الأنشطة الجامعية (التدريس والبحث والتأطير) والأنشطة الاستشفائية، باستثناء الحالات الاستعجالية وذلك على خلفية إيقاف كل من الطبيبة المقيمة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، وطبيب في قابس على ذمة التحقيق" .وأكدت النقابة العامة أن هذا التحرك سيتواصل إلى غاية الإفراج عنهما، والتزام وزارة الصحة بإحالة قانون المسؤولية الطبية إلى مجلس نواب الشعب في غضون شهر"، حسب ما جاء في بلاغ.