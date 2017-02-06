وقال سالم الأبيض في حوار على راديو الديوان أن تخبط مواقف وتصريحات ناجي جلول انعكس سلبا على المؤسسة التربوية, مضيفا " ناجي جلول مختص في الحفريات ولا علاقة له بعلم الاجتماع التربوي أو علم النفس التربوي".
وتابع سالم الأبيض" كنت أتوقع النتيجة السيئة لسياسات ناجي جلول صلب وزارة التربية".
وأضاف سالم الأبيض" على رئيس الحكومة اعادة النظر في استراتيجيات وزارة التربية ولا يوجد وزير مقدس".
Publié le:2017-02-06 21:33:46
Par:Azzah (France )
Sur: سالم الابيض: الذي بناه المسعدي في المدرسة التونسية دمّره ناجي جلول