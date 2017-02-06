سالم الابيض: الذي بناه المسعدي في المدرسة التونسية دمّره ناجي جلول

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 21:33:46

- قال النائب بمجلس الشعب عن حركة الشعب سالم الأبيض يوم الاثنين 6 فيفري أن ما بناه وزير التربية الأسبق محمود المسعدي في المدرسة التونسية دّمره الوزير الحالي ناجي جلول.وقال سالم الأبيض في حوار على راديو الديوان أن تخبط مواقف وتصريحات ناجي جلول انعكس سلبا على المؤسسة التربوية, مضيفا " ناجي جلول مختص في الحفريات ولا علاقة له بعلم الاجتماع التربوي أو علم النفس التربوي".وتابع سالم الأبيض" كنت أتوقع النتيجة السيئة لسياسات ناجي جلول صلب وزارة التربية".وأضاف سالم الأبيض" على رئيس الحكومة اعادة النظر في استراتيجيات وزارة التربية ولا يوجد وزير مقدس".