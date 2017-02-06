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Politique

سالم الابيض: الذي بناه المسعدي في المدرسة التونسية دمّره ناجي جلول

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - قال النائب بمجلس الشعب عن حركة الشعب سالم الأبيض يوم الاثنين 6 فيفري أن ما بناه وزير التربية الأسبق محمود المسعدي في المدرسة التونسية دّمره الوزير الحالي ناجي جلول.

وقال سالم الأبيض في حوار على راديو الديوان أن تخبط مواقف وتصريحات ناجي جلول انعكس سلبا على المؤسسة التربوية, مضيفا " ناجي جلول مختص في الحفريات ولا علاقة له بعلم الاجتماع التربوي أو علم النفس التربوي".
وتابع سالم الأبيض" كنت أتوقع النتيجة السيئة لسياسات ناجي جلول صلب وزارة التربية".
وأضاف سالم الأبيض" على رئيس الحكومة اعادة النظر في استراتيجيات وزارة التربية ولا يوجد وزير مقدس".






Publié le:2017-02-06 21:33:46

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2 de 2 commentaires pour l'article 138036

Azzah  (France)  |Lundi 06 Février 2017 à 22h 23m |           
Pardon, mais entre le ministre El Mes'di et le ministre Jaloul il y a eu d'autres ministres de l'enseignement dont Charfi, le bien aimé du ministère de l'enseignement français, qui ont fait le nécessaire pour que le corps enseignant se transforme en école parallèle s'enrichissant à coup de cours particuliers équivalents à autant de chantage (soit tes parents paient soit tu ne passe pas, soit tes parents paient soit tu n'a pas le bac).

M. jaloul a eu le mérite d'imposer une discipline de fer, devenue nécessaire, pour arrêter cette école parallèle et pour obliger les enseignants à reprendre la seule place que l'état leur impose : enseigner dans les établissements de l'état, et enseigner au lieu de menacer et de fabriquer des générations de délinquants (tous s'étant fait embaucher par daesch tant leurs tes étaient vides et leur être évidés de tout sens identitaire).

Il en a eu la force, la verve, la tenacité, et n'a jamais cessé à leur chantage à la grève.

Et c'est une étape importante qu'il a su ainsi passer.

Et je pense que M. Jaloul s'attire beaucoup de jalousie de la part de ceux qui savent qu'ils n'auraient pas été, eux, capables de redresser ce pan de l'enseignement, cette première pierre fondamentale au redressement de l'enseignement, redressement qui demandera encore du temps et de la tenacité.

Je dis cela malgré le fait que je ne sois pas d'accord sur tout ce qu'il peut dire par ailleurs.

Taktak Kamel  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 21h 52m |           

Après avoir regardé Jalloul chez "Samir le fini", j'ai compris que ce ministre souffre de la folie des grandeurs. ce n'est pas un problème de compétence ou de spécialisation, c'est un cas psychique, les ambitions politiques de cet homme paraissent illimitées et peu raisonnées. Ses mouvements irritent l'entourage. Tout cela rend sa façon de réfléchir opaque, la discussion avec lui pour la résolution de n'importe quel problème est ainsi
quasi impossible.Je rejoint l'avis de monsieur le ministre Labiadh, et pour l’intérêt de la pays, le premier ministre doit prendre ses responsabilités.



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