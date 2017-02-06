فور مغادرة رئيس الجمهورية لساحة شكري بلعيد, أعوان البلدية يرفعون الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري ؟؟؟
Lundi 06 Février 2017 video
بــاب نــات -
دّشن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين 6 فيفري ساحة الشهيد شكري بلعيد ولذك بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتياله.
وعلى اثر مغادرة رئيس الجمهورية, قام أعوان البلدية برفع الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري وذلك وفق لشريط فيديو بثته قناة نسمة.
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