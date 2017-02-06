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فور مغادرة رئيس الجمهورية لساحة شكري بلعيد, أعوان البلدية يرفعون الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري ؟؟؟

Lundi 06 Février 2017
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بــاب نــات - دّشن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين 6 فيفري ساحة الشهيد شكري بلعيد ولذك بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتياله.
وعلى اثر مغادرة رئيس الجمهورية, قام أعوان البلدية برفع الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري وذلك وفق لشريط فيديو بثته قناة نسمة.







Publié le:2017-02-06 20:45:13

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