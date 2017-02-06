فور مغادرة رئيس الجمهورية لساحة شكري بلعيد, أعوان البلدية يرفعون الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري ؟؟؟

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 20:45:13

- دّشن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين 6 فيفري ساحة الشهيد شكري بلعيد ولذك بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتياله.وعلى اثر مغادرة رئيس الجمهورية, قام أعوان البلدية برفع الأشجار المحيطة بالنصب التذكاري وذلك وفق لشريط فيديو بثته قناة نسمة.