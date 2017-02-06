مباركة عواينية: التحالف السياسي الحالي أبعد ما يكون عن كشف الحقيقة في إغتيال بلعيد والبراهمي

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 18:58:52

- قالت مباركة عواينية، النائبة بمجلس نواب الشعب، عن الجبهة الشعبية: "إن التحالف السياسي الحالي أبعد ما يكون عن كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".ووصفت عواينية، أرملة الشهيد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، بمناسبة تدشين "ساحة الشهيد شكري بلعيد لحقوق الإنسان"، تعاطي التحالف السياسي الحالي مع القضيتين ب"السيء".واعتبرت أن "الحقيقة لن تكشف في الوقت الحاضر"، ملاحظة أن "التاريخ كفيل بكشف كل الحقائق، سيما وأن القضية سياسية بالأساس".واتهمت مباركة عواينية، "الدولة في عهد الترويكا ووزارة الداخلية آنذاك (2013)، ب"الضلوع في جريمة الإغتيالين السياسيين لشكري بلعيد ومحمد البراهمي، على حد السواء"، منتقدة "صمت الحكومة الحالية عن هذه الجريمة، حتى يستقر الحال بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة والحكومة"، وفق تقديرها.يذكر أن الشهيد شكري بلعيد، مؤسس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، كان اغتيل يوم 6 فيفري 2013، فيما لقي الشهيد محمد البراهمي، الأمين العام السباق لحركة الشعب، المصير ذاته، يوم 25 جويلية 2013 منى