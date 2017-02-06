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Politique

مباركة عواينية: التحالف السياسي الحالي أبعد ما يكون عن كشف الحقيقة في إغتيال بلعيد والبراهمي

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - قالت مباركة عواينية، النائبة بمجلس نواب الشعب، عن الجبهة الشعبية: "إن التحالف السياسي الحالي أبعد ما يكون عن كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".

ووصفت عواينية، أرملة الشهيد البراهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، بمناسبة تدشين "ساحة الشهيد شكري بلعيد لحقوق الإنسان"، تعاطي التحالف السياسي الحالي مع القضيتين ب"السيء".
واعتبرت أن "الحقيقة لن تكشف في الوقت الحاضر"، ملاحظة أن "التاريخ كفيل بكشف كل الحقائق، سيما وأن القضية سياسية بالأساس".
واتهمت مباركة عواينية، "الدولة في عهد الترويكا ووزارة الداخلية آنذاك (2013)، ب"الضلوع في جريمة الإغتيالين السياسيين لشكري بلعيد ومحمد البراهمي، على حد السواء"، منتقدة "صمت الحكومة الحالية عن هذه الجريمة، حتى يستقر الحال بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة والحكومة"، وفق تقديرها.
يذكر أن الشهيد شكري بلعيد، مؤسس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، كان اغتيل يوم 6 فيفري 2013، فيما لقي الشهيد محمد البراهمي، الأمين العام السباق لحركة الشعب، المصير ذاته، يوم 25 جويلية 2013 منى




Publié le:2017-02-06 18:58:52

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2 de 2 commentaires pour l'article 138032

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 19h 31m |           

أحْفاد "ماركس" مُنَظِّر الشيوعية
ومُريدي "لينين"
ورفاق "ستالين"
ضَرَبَتْهُم دعْوى كبيرة ، خبيثة ، لادواء لها
وهُمْ يحْسبون أنَّهُم أذْكى خلْق الله
هذا الغُرور اللامُتَنَاهي شجَّعُهم على فِعْلَتِهم الشَّـنيعة
ضرْب عُصْفورَيْن بِحَجَرٍِ واحد
إزاحة المرحوم بلعيد من طريق التوافقات مع أبناء التَّجمّع النُّوفمْبَري (الذي كان يرْفُضُه بلعيد بشدة)
واﻹطاحة بالترُويكا وتلْبِيس الجريمة لِلْغَريم اﻷزلي : النهضة
...
وهذا واضحٌ وجَلِي لِكُل منْ يسْتَقْرأُ اﻷحداث بطريقة منْطِقية
...
ولا أظن أن السيدة مباركة عواينية غَـبِـيَّـة إلى درجة أنها لم تستوعب هذا اللغز البسيط
رغم تَجَرُّؤها في لحظات هَـبْـلَة ، على التبوّل على نصف الشعب التونسي الذي لم يكن يشاركها الرأي

CONTRA  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 19h 10m | Par           
ها مباركة دوحي. ....



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