توننداكس يسجل ارتفاعا بنسبة 16ر0 بالمائة في اقفال الاثنين

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 18:54:52

- سجل مؤشر توننداكس، في اقفال الاثنين ببورصة تونس، ارتفاعا بنسبة 16ر0 بالمائة لينهي الحصة في حدود النقطة 83ر5509، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة مينا كبيتال.وقد بلغت قيمة المبادلات 408ر2 مليون دينار استاثرت اسهم الاتحاد الدولي للبنوك بنصيب الاسد منها بقيمة 411 الف دينار لتقفل اسعارها في حدود 600ر18 د وفي ما يتعلق باداء الاسهم فقد تصدرت قائمة الارتفاعات أسهم بولينا القابضة التي سجلت تطورا بنسبة 50ر5 بالمائة في حدود 900ر6 د تليها اسهم قرطاج للاسمنت وتامينات سليم التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 70ر3 و99ر2 بالمائة.وشمل النسق التصاعدي كذلك اسهم شركة النقل بواسطة الانابيب بنسبة 97ر2 بالمائة واسهم سوتسبابيي بنسبة 59ر2 بالمائة.اما بالنسبة للانخفاضات فقد شملت بالخصوص اسهم البان التي تراجعت بنسبة 35ر4 بالمائة وكذلك الشان بالنسبة لاسهم سيرياليس والبنك الوطني الفلاحي التي ترجعت بنسب بلغت على التوالي 98ر2 بالمائة و22ر2 كما شملت الانخفاضات اسهم اوروسيكل التي تقلصت بنسبة 83ر1 بالمائة واسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي التي فقدت نسبة 79ر1 بالمائة من قيمتها.