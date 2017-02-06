نقص الأدوية في مراكز الرعاية الأساسية بولاية منوبة ... والمديرة الجهوية توضح

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 19:06:34

- طالب عدد من سكان معتمدية البطان من ولاية منوبة، بتدعيم مركز رعاية الصحة الأساسية بالمنطقة بخدمات الاستعجالي، وذلك لتسريع التدخل الطبي في الحالات المرضية، مع توفير الأدوية بصيدلية المركز، والتي تشهد بين الحين والآخر نقصا مما يدفع المرضى، وخاصة من ذوي الدخل المحدود، إلى تكبد مصاريف هم في غنى عنها.كان ذلك على هامش زيارة والي الجهة، أحمد السماوي، والمديرة الجهوية للصحة، صباح الاثنين، إلى عدد من المشاريع الصحية التي يتواصل إنجازها، على غرار توسعة وتطوير مركز الرعاية الأساسية بالبطان من صنف 2 الى صنف أربعة، وذلك بكلفة 300 الف دينار.واستعرض المرضى في المركز المذكور، إضافة إلى مرضى مركز الرعاية الأساسية ببرج العامري، مشاغلهم التي تمحورت أساسا حول خدمات الاستعجالي، ونقص بعض الأدوية، فضلا عن نقص طب الاختصاص بالجهة، على غرار طب العيون والأمراض الجلدية والقلب والشرايين، والوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش.وعاين الوالي بالمناسبة مدى توفر الأدوية بصيدليتي المركزين، مستمعا إلى مشاغل الإطار الطبي وشبه الطبي.من جانبها، بينت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، إيمان السويسي، في تصريح لمراسلة "وات"، أنه وقع تدعيم ميزانية أدوية الامراض المزمنة بالجهة في 2016 ب1.580 ألف دينار، منها 613 ألف دينار لفائدة المستشفى المحلي بطبربة، لكن الإشكال يظل قائما في بعض الأدوية، وذلك على مستوى الصيدلية المركزية، فضلا عن الإقبال المكثف على المضادات وغيرها من الأدوية المرتبطة بالأمراض المعدية، على غرار نزلة "القريب"، مشيرة إلى أن الإدارة الجهوية للصحة بصدد تدارك النقص في بعض الأدوية.وأضافت أن أهم إشكاليات القطاع تتمثل في افتقار الجهة إلى طب الاختصاص وقسم استعجالي والنقل الطبي،ّ حيث يتوفر بالجهة 42 مركز صحة أساسية ومركز وسيط بالمرناقية ومركز لتصفية الدم ومركز للصحة الجامعيّة ومركز جهوي للطب المدرسي والجامعي.كما لا يوجد قسم استعجالي إلا في طبربة،وقسمان استعجاليان جامعيان متخصصان صبغتهما وطنيّة بمعهد القصاب ومستشفى الرازي، فيما تفتقر بقيّة المعتمديّات الى الخدمات الاستعجاليّة، ويلجأ مواطنوها إلى الأقسام الاستعجاليّة بالعاصمة.وشملت الزيارة مقر الادارة الجهوية الجديد، الذي سيدخل حيز الاستغلال نهاية فيفري الجاري، وذلك بعد بنائه بكلفة 619 ألف دينار، ثم أشغال المركز الصحي الوسيط بالجديدة، الذي انتهت أشغاله بكلفة 950 ألف دينار في انتظار تأثيثه ودخوله حيز النشاط، ثم اشغال المركز الوسيط بوادي الليل، الذي تتواصل أشغاله بكلفة 786 ألف دينار وبنسبة انجاز فاقت 70 بالمائة، ثم مشروع تطوير مركز الرعاية الأساسية ببرج العامري من صنف2 الى صنف 4 الذي انتهت أشغاله بكلفة 328 ألف دينار، حيث تم تدعيم مكوناته التي يعود تاريخها الى سنة 1930، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة.هذا وستشهد السنة الجديدة، حسب نفس المصدر، انطلاق أشغال بناء وحدة لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بطبربة بكلفة 500 ألف دينار، فضلا عن تنفيذ برنامج التهيئة والتهذيب الخاص بمختلف المؤسسات الصحية بكلفة 400 ألف دينار.