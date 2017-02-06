Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El Atlal  

الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي: اضرابا عاما قطاعيا يوم 22 فيفري 2017

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - قال الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الاثنين ان الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي المنعقدة يوم السبت الماضي، قررت تنفيذ جملة من الاعتصامات وإضرابا عاما يوم 22 فيفري الجاري لعدة اسباب من ابرزها تعطل امكانية الحوار مع وزير التربية ولإهانته كرامة المدرسين في أكثر من مناسبة.

واكد في تصريح هاتفي مع /وات/ ان هذه التحركات تراعي عدم المس بمصلحة التلاميذ في دروسهم وامتحاناتهم وستنطلق بخوض اعتصامات مفتوحة بداية من يوم 20 فيفري 2017 داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية وذلك طيلة الاسبوع الذي يسبق العطلة وتنفيذ إضراب عام قطاعي كامل يوم 22 فيفري الجاري يتزامن مع تجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية إلى جانب تنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية أثناء العطلة وذلك يوم 01 مارس 2017 وأضاف ان الهيئة الادارية قررت كذلك مقاطعة مدرسي التربية البدنية ومهن الرّياضة لكافّة الأنشطة المتصلة بمسابقات الرّياضة المدرسّية جهويّا ووطنيا إلى حين تنفيذ النقاط المتفق عليها بين النّقابة العامّة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة موضحا ان أساتذة التربية البدنية سيواصلون تدريس هذه المادة.
وأفاد اليعقوبي انه سيتم عقد هيئة اداريّة قطاعيّة يوم 02 مارس 2017 مرجحا ان "تذهب قراراتها إلى مناقشة تراتيب تعليق الدروس في صورة فشل التفاوض مع رئاسة الحكومة" على حد قوله.




Publié le:2017-02-06 17:34:21

cadre-c0091d34ec0958b0eaee01d9f69ac33a-2017-02-06 17:34:21
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 138024

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 17h 54m | Par           
Pour une fois les syndicats ont raison

Laabed  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 17h 47m |           
حرب يشنها قيس اليعقوبي على التوانسة و يريد ان يدمر اعصاب الاولياء،و للصبر حدود كما تقول ام كلثوم



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138024 1306|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires