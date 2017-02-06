واكد في تصريح هاتفي مع /وات/ ان هذه التحركات تراعي عدم المس بمصلحة التلاميذ في دروسهم وامتحاناتهم وستنطلق بخوض اعتصامات مفتوحة بداية من يوم 20 فيفري 2017 داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية وذلك طيلة الاسبوع الذي يسبق العطلة وتنفيذ إضراب عام قطاعي كامل يوم 22 فيفري الجاري يتزامن مع تجمعات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية إلى جانب تنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية أثناء العطلة وذلك يوم 01 مارس 2017 وأضاف ان الهيئة الادارية قررت كذلك مقاطعة مدرسي التربية البدنية ومهن الرّياضة لكافّة الأنشطة المتصلة بمسابقات الرّياضة المدرسّية جهويّا ووطنيا إلى حين تنفيذ النقاط المتفق عليها بين النّقابة العامّة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة موضحا ان أساتذة التربية البدنية سيواصلون تدريس هذه المادة.
وأفاد اليعقوبي انه سيتم عقد هيئة اداريّة قطاعيّة يوم 02 مارس 2017 مرجحا ان "تذهب قراراتها إلى مناقشة تراتيب تعليق الدروس في صورة فشل التفاوض مع رئاسة الحكومة" على حد قوله.
Publié le:2017-02-06 17:34:21
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي: اضرابا عاما قطاعيا يوم 22 فيفري 2017