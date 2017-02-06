لجنة الأمن والدفاع تقرر مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بخصوص سلك الأمن

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 17:31:11

- قرر أعضاء لجنة الأمن والدفاع، في اجتماعهم اليوم الإثنين، بمقر مجلس نواب الشعب، "توجيه مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تتعلق بالتدخل العاجل لإجراء عمليات تفقد داخلي لوضع السلك الأمني، وذلك على خلفية تصريحات آمر الحرس الوطني الذي استضافته اللجنة في جلسة استماع الأسبوع الفارط"، وفق ما أفاد به عبد اللطيف المكي، رئيس اللجنة، عقب الإجتماع.وأضاف المكي أن اللجنة صادقت في جلستها التي خصصت للتداول حول برنامج عملها خلال الأيام القادمة، على تنظيم دورة تكوينية خاصة لأعضائها في الفترة القادمة، لمدة 5 أيام، مع معهد الدفاع الوطني وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، إلى جانب برمجة يوم دراسي حول "الإستراتيجية الوطنية للأمن والدفاع: الكتاب الأبيض".كما نظر أعضاء اللجنة في إمكانية القيام بدورات تكوينية مع قوات الأمن الداخلي والديوانة والحماية المدنية والسجون.واتفقوا على استضافة ممثلين عن المؤسسة العسكرية لمناقشة الإشكاليات التي تعطل جهود هذه المؤسسة، خاصة في معركتها ضد الإرهاب، وذلك بعد إقرار وزير الدفاع ب"وجود إرهابيين في بعض الجبال التونسية وتأكد تسلل الإرهابيين إلى المناطق السكنية الحدودية، للإستحواذ على المؤونة".وقد صادقت اللجنة على تقريرها حول الزيارة التي كان أداها عدد من أعضائها إلى السجن المدني بالمرناقية.