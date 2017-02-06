لجنة الأمن والدفاع تقرر مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بخصوص سلك الأمن

وأضاف المكي أن اللجنة صادقت في جلستها التي خصصت للتداول حول برنامج عملها خلال الأيام القادمة، على تنظيم دورة تكوينية خاصة لأعضائها في الفترة القادمة، لمدة 5 أيام، مع معهد الدفاع الوطني وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، إلى جانب برمجة يوم دراسي حول "الإستراتيجية الوطنية للأمن والدفاع: الكتاب الأبيض".
كما نظر أعضاء اللجنة في إمكانية القيام بدورات تكوينية مع قوات الأمن الداخلي والديوانة والحماية المدنية والسجون.
واتفقوا على استضافة ممثلين عن المؤسسة العسكرية لمناقشة الإشكاليات التي تعطل جهود هذه المؤسسة، خاصة في معركتها ضد الإرهاب، وذلك بعد إقرار وزير الدفاع ب"وجود إرهابيين في بعض الجبال التونسية وتأكد تسلل الإرهابيين إلى المناطق السكنية الحدودية، للإستحواذ على المؤونة".
وقد صادقت اللجنة على تقريرها حول الزيارة التي كان أداها عدد من أعضائها إلى السجن المدني بالمرناقية.
Publié le:2017-02-06 17:31:11
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي: اضرابا عاما قطاعيا يوم 22 فيفري 2017