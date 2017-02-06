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Politique

لجنة الفرز تتلقى 61 ملفا لسد الشغور في هيئة الحقيقة والكرامة

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - تلقت لجنة الفرز الخاصة بسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة 61 ملفا.
وقررت خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب، تكوين لجنة مصغرة مكونة من خمسة أعضاء مهمتهم التثبت من استيفاء المترشحين للوثائق الإدارية المطلوبة منهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، بأن اللجنة ستجتمع كاملة مجددا غدا الثلاثاء، للقيام بالفرز الإداري وذلك لتعويض ثلاث مناصب بهيئة الحقيقة والكرامة.
يذكر أن الاختصاصات التى سيتم تعويضها تتمثل في ، اختصاص العلوم الشرعية ، واختصاصين على صلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والانسانية ، والاعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري.
ويشار إلى أن الهيئة شهدت أربع استقالات وهي استقالة خميس الشماري (وقع تعويضه) وعزوز الشوالي ونورة البورصالي ومحمد العيادي (لم يقع تعويضهم) ، بالإضافة إلى أن الهيئة أقالت زهير مخلوف وليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي (المحكمة الإدارية حكمت لفائدتهم بالرجوع إلى سالف نشاطهم بالهيئة لكن الأحكام لم ينفذ).




Publié le:2017-02-06 17:26:20

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