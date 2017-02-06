الاطارات الطبية بسوسة تعلن دخولها في اضراب مفتوح كشفا وتدريسا الى غاية الافراج عن الطبيبة الموقوفة

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 17:17:42

- أعلنت، اليوم الاثنين، الهياكل النقابية للأطباء الاستشفائيين والجامعيين وأطباء الصحة العمومية والاطباء المقيمين والداخليين، الدخول في اضراب جهوي مفتوح كشفا وتدريسا في كافة مؤسسات الصحة العمومية بولاية سوسة مع التكفل بالحالات الاستعجالية وتوفير الحد الادنى الضروري من الخدمات الصحية وذلك ابتداء من اليوم و الى غاية الافراج عن زميلتهم الموقوفة ورد الاعتبار لها، وفق ما اكده عضو المكتب التنفيذي الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل بسوسة، ابراهيم الزغلامي.وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان الهياكل النقابية للإطارات الطبية المجتمعة، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وبعد تدارس اخر المستجدات المتعلقة بايقاف زميلتهم الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد، وقفوا على جملة من الخروقات التي شابت عملية الايقاف وما رافقها من "شيطنة للاطباء بمختلف تخصصاتهم وللاطار الطبي وشبه الطبي عموما ومن ورائهم منظومة الصحة العمومية المراد تهميشها والتفريط فيها"، على حد تعبير نص البيان الذي اصدروه بالمناسبة.وحملت الهياكل النقابية للإطارات الطبية سلطة الاشراف ووزيرة الصحة المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور من ترد داخل مؤسسات الصحة العمومية، مطالبين باتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع المظلمة عن زميلتهم، وعبروا عن استعدادهم التام لخوض كافة الاشكال القانونية والشرعية في الدفاع عن منظوريهم ، وفق نص ذات البيان.يشار الى ان عددا هاما من الاطارات الطبية وشبه الطبية وطلبة الطب مازالوا متجمعين امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة للاحتجاج على الايقاف التحفظي الذي استهدف زميلتهم الطبيبة الموقوفة منذ اكثر من 48 ساعة بشبهة خطأ طبي جد بقسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد بسوسة نجم عنه وفاة رضيع حديث الولادة.