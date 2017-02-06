الاطارات الطبية بسوسة تعلن دخولها في اضراب مفتوح كشفا وتدريسا الى غاية الافراج عن الطبيبة الموقوفة

وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان الهياكل النقابية للإطارات الطبية المجتمعة، اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وبعد تدارس اخر المستجدات المتعلقة بايقاف زميلتهم الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد، وقفوا على جملة من الخروقات التي شابت عملية الايقاف وما رافقها من "شيطنة للاطباء بمختلف تخصصاتهم وللاطار الطبي وشبه الطبي عموما ومن ورائهم منظومة الصحة العمومية المراد تهميشها والتفريط فيها"، على حد تعبير نص البيان الذي اصدروه بالمناسبة.
وحملت الهياكل النقابية للإطارات الطبية سلطة الاشراف ووزيرة الصحة المسؤولية كاملة لما آلت اليه الامور من ترد داخل مؤسسات الصحة العمومية، مطالبين باتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع المظلمة عن زميلتهم، وعبروا عن استعدادهم التام لخوض كافة الاشكال القانونية والشرعية في الدفاع عن منظوريهم ، وفق نص ذات البيان.
يشار الى ان عددا هاما من الاطارات الطبية وشبه الطبية وطلبة الطب مازالوا متجمعين امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة للاحتجاج على الايقاف التحفظي الذي استهدف زميلتهم الطبيبة الموقوفة منذ اكثر من 48 ساعة بشبهة خطأ طبي جد بقسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد بسوسة نجم عنه وفاة رضيع حديث الولادة.
Publié le:2017-02-06 17:17:42
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
Sur: الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي: اضرابا عاما قطاعيا يوم 22 فيفري 2017