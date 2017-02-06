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Politique

الغنوشي للأناضول: نحرص على المحافظة على التوافق مع النداء

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - أفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار مع وكالة الأناضول نشر اليوم الاثنين 6 فيفري ان الحركة حريصة على تجربة التوافق مع حركة نداء تونس.
وقال الغنوشي " ان مفتاح التجربة التونسية الذي جعلها استثناء في الربيع العربي حتى الآن هو اعتماد نهج التوافق بديلا عن نهج المغالبة والحكم بـ51 بالمائة أو بأغلبية حزب واحد.

وأوضح الغنوشي انه حريص على ألا يحدث في الانتخابات البلدية استقطابا ثنائيا بين تيارين، وإنما أن تتمّ الانتخابات في ظلّ توافقات مضيفا "نحن منفتحون على التوافقات مع الجميع بما في ذلك تشكيل قائمات مشتركة".
وأضاف الغنوشي "النهضة لم تضبط إستراتيجيتها بعد، هي حريصة على العمل المشترك والتوافق وعلى انتخابات بلدية تعزز ديمقراطيتنا ولا تجعل منها صدمة وتراجعا إلى الوراء وإنما مضيا إلى الأمام وبلادنا احتاجت ولا تزال محتاجة وستستمر إلى أمد محتاجة إلى تجربة التوافق".

وعلق الغنوشي الانتقادات التي وجهها معارضو النهضة في تونس للدور الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الحركة قائلا "ليست دبلوماسية أصلا، ويمكن تسميتها دبلوماسية شعبية، ويمكن ألا تسميها دبلوماسية هي فقط جهود مساعدة للدبلوماسية التونسية".
وتابع الغنوشي"الدبلوماسية يقودها رئيس الدولة، الباجي قايد السبسي ويساعده وزير الخارجي خميس الجهيناوي والمجتمع السياسي والمدني يساعد في ذلك "ونحن من بينهم ونجري بعض الوساطات لإنجاح مبادرة رئيس الدولة في حل الإشكال الليبي".



Publié le:2017-02-06 15:04:42

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