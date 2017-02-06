توقيع مذكرة تفاهم بين تونس وألمانيا لتعزيز التعاون القانوني

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 15:00:12

- وقع صباح اليوم الإثنين، وزير العدل، غازي الجريبي وكاتب الدولة الألماني للعدل، كريستيان لانغيه، مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني وبرنامج العمل المشترك لسنتي 2017 و2018، بين وزارة العدل بالجمهورية التونسية والوزارة الإتحادية للعدل وحماية المستهلك بجمهورية ألمانيا الإتحادية.وتقضي مذكرة التفاهم، وفق بلاغ أصدرته وزارة العدل، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير المنظومة القضائية ونظام المساعدة القانونية.كما شملت عديد المجالات الأخرى المتعلقة أساسا بدعم وترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع الجريمة ومقاومة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة، فضلا عما يتصل بهيكلة المحاكم والتعاون في المسائل المدنية.وستسمح مذكرة التفاهم أيضا بمزيد تبادل الخبرات بين الطرفين وعقد ندوات مشتركة حول التشريعات وتطور فقه القضاء في مختلف المجالات.وتتنزل مذكرة التفاهم في إطار ما يحدو البلدين من "إرادة لتعزيز العلاقات القائمة بينهما ودعم التعاون القائم في مجال القانون والحماية الحريات الأساسية، وفقا للمبادئ المكرسة في القانون الدولي"، وفق نص البلاغ.عدل