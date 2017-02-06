وقفة احتجاجية للإطارات الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 15:44:29

- نظم الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بقبلي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في قاعة الاجتماعات بالمستشفى الجهوي بقبلي، وذلك على خلفية تكرر الاعتداءات والإيقافات التي طالت زملاءهم في الفترة الأخيرة، وفق ما أكده كاتب عام نقابة الأطباء بقبلي، صلاح الدين حمزة، لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان "هذا التحرك الاحتجاجي يعبر عن رفض الإطارات الطبية لما يكال اليها من اتهامات واعتداءات في الفترة الأخيرة وصلت الى حد إيقاف عدد من الزملاء في قابس وسوسة خلال الأسبوع المنقضي، الى جانب تعمد عدد من وسائل الإعلام التشهير بالإطارات الطبية وبث معلومات عارية عن الصحة دون تثبت من حقيقتها لدى الجهات المختصة"، لافتا الى ان "وقفة احتجاجية ثانية ستنفذ يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الولاية بالتعاون مع النقابة الجهوية لأطباء الممارسة الحرة ".يشار الى أنه تم رفض تغطية ممثلي وسائل الإعلام لهذه الوقفة الاحتجاجية من قبل عدد من الأطباء الذين أكدوا انزعاجهم من طريقة التعامل الاعلامي مع عدد من القضايا ذات الطابع الطبي في الفترة الأخيرة وافتقاده للحيادية والموضوعية، على حد تعبيرهم.