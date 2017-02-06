وقفة احتجاجية للإطارات الطبية بالمستشفى الجهوي بقبلي

وأوضح المصدر ذاته ان "هذا التحرك الاحتجاجي يعبر عن رفض الإطارات الطبية لما يكال اليها من اتهامات واعتداءات في الفترة الأخيرة وصلت الى حد إيقاف عدد من الزملاء في قابس وسوسة خلال الأسبوع المنقضي، الى جانب تعمد عدد من وسائل الإعلام التشهير بالإطارات الطبية وبث معلومات عارية عن الصحة دون تثبت من حقيقتها لدى الجهات المختصة"، لافتا الى ان "وقفة احتجاجية ثانية ستنفذ يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الولاية بالتعاون مع النقابة الجهوية لأطباء الممارسة الحرة ".
يشار الى أنه تم رفض تغطية ممثلي وسائل الإعلام لهذه الوقفة الاحتجاجية من قبل عدد من الأطباء الذين أكدوا انزعاجهم من طريقة التعامل الاعلامي مع عدد من القضايا ذات الطابع الطبي في الفترة الأخيرة وافتقاده للحيادية والموضوعية، على حد تعبيرهم.
Publié le:2017-02-06 15:44:29
Par:mongi (Tunisia )
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