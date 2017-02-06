الأطباء يتظاهرون امام المحكمة الابتدائية بسوسة ويرددون ''يا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان''

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-06 13:40:39

- تجمع، صباح اليوم الاثنين، عدد هام من الاطارات الطبية وشبه الطبية وطلبة الطب امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة للاحتجاج على الايقاف التحفظي الذي استهدف زميلتهم الطبيبة الموقوفة منذ 48 ساعة بشبهة خطأ طبي جدّ بقسم الولادات في مستشفى فرحات حشاد بسوسة ونجمت عنه وفاة رضيع حديث الولادة.وطالب المحتجون بإطلاق سراح زميلتهم الموقوفة والعدول عن تتبعها قضائيا، منتقدين التعاطي الاعلامي غير المهني، حسب وصفهم، مع الحادثة، حيث عبروا عن استيائهم الشديد من تعمد بعض وسائل الاعلام تشويه الاطارات الطبية دون التثبت في المعطيات الحقيقية.وردد الأطباء شعارات تندد بالهجمة الإعلامية على الاطباء على غرار " ا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان" و "يا مواطن فيق فيق الإعلام يكذب عليك" وأيضا "يا مواطن فيق فيق الطبيب يخدم فيك".