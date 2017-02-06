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الأطباء يتظاهرون امام المحكمة الابتدائية بسوسة ويرددون ''يا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان''

Lundi 06 Février 2017
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بــاب نــات - تجمع، صباح اليوم الاثنين، عدد هام من الاطارات الطبية وشبه الطبية وطلبة الطب امام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة للاحتجاج على الايقاف التحفظي الذي استهدف زميلتهم الطبيبة الموقوفة منذ 48 ساعة بشبهة خطأ طبي جدّ بقسم الولادات في مستشفى فرحات حشاد بسوسة ونجمت عنه وفاة رضيع حديث الولادة.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح زميلتهم الموقوفة والعدول عن تتبعها قضائيا، منتقدين التعاطي الاعلامي غير المهني، حسب وصفهم، مع الحادثة، حيث عبروا عن استيائهم الشديد من تعمد بعض وسائل الاعلام تشويه الاطارات الطبية دون التثبت في المعطيات الحقيقية.

وردد الأطباء شعارات تندد بالهجمة الإعلامية على الاطباء على غرار " ا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان" و "يا مواطن فيق فيق الإعلام يكذب عليك" وأيضا "يا مواطن فيق فيق الطبيب يخدم فيك".




Publié le:2017-02-06 13:40:39

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3 de 3 commentaires pour l'article 138009

Libre  (France)  |Lundi 06 Février 2017 à 14h 37m |           
Entom vous n'avez aucun lien avec la médecine et le patriotisme vous êtes des commerçants,des incompétents bref tout , sauf des toubibs comme les pseudos journalistes tunisiens zebla qui n'ont rien a voir avec le journalisme connu mondialement

Mauvaistemps  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 14h 35m |           
غريب امر هذا القطاع اي القطاع الطبي اذا قالولهم امشيو اخدمو في المناطق النائية يخرجو في مسيرات ويقولو مانخدموج في المناطق النائية واذا طالبوهم بالتساوي في الظريبة ودفع ما عليهم يعملو اظرابات ومسيرات ووقفو القطاع الكل واذا زميل من زملائهم يعمل غلطة طبية يموت فيها بشر يعملو اعتصامات وينادوا باطلاق سراح زميلتهم رغم اقترافها لهذا الجرم والله غريب امرهم بلكشي حاسبين رواحهم جايين من كوكب اخر لا يمكن ان يلحقهم اي مساءلة عن كل الفضاعات التي يرتكبونها كل
يوم وفي كل المستشفيات ياخي شاديين علينا السماء لطيح والا شنوة؟

Med Maaloul  (Germany)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 58m |           
"يا مواطن فيق فيق الطبيب يخدم فيك"
بالأمارة كيف الوزير السابق المكي حب يهز منكم شوية للمناطق الداخلية مشيتو تتجاراو لخدمة المواطن
#ليسوا_أطباء_بل_جزارون



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