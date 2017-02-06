الأطباء يتظاهرون امام المحكمة الابتدائية بسوسة ويرددون ''يا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان''

وطالب المحتجون بإطلاق سراح زميلتهم الموقوفة والعدول عن تتبعها قضائيا، منتقدين التعاطي الاعلامي غير المهني، حسب وصفهم، مع الحادثة، حيث عبروا عن استيائهم الشديد من تعمد بعض وسائل الاعلام تشويه الاطارات الطبية دون التثبت في المعطيات الحقيقية.
وردد الأطباء شعارات تندد بالهجمة الإعلامية على الاطباء على غرار " ا إعلام يا جبان الطبيب لا يهان" و "يا مواطن فيق فيق الإعلام يكذب عليك" وأيضا "يا مواطن فيق فيق الطبيب يخدم فيك".
Publié le:2017-02-06 13:40:39
Par:David Gaullier (Tunisia )
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