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Politique

حزب الوطد يقاطع تدشين ''ساحة شكري بلعيد'' تحت إشراف رئيس الجمهورية

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - أعلن محمد جمور، نائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد)، مقاطعة حزبه، حفل تدشين "ساحة شكري بلعيد"، اليوم الإثنين، تحت إشراف رئيس الجمهورية، ورفضه لهذا الإجراء كتكريم للشهيد في الذكرى الخامسة لاغتياله.

وقال جمور في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبيل التدشين الرسمي، إن حزب الوطنيين الديمقراطيين "لا يرى أنه من المجدي الحضور، كديكور، في عملية تدشين لا ترقى إلى هامة شكري بلعيد والجرح العميق الذي خلفته عملية إغتياله".

وأضاف القيادي في الوطد قوله: "نحن لا نرى أن مثل هذا التكريم يساهم في كشف الحقيقة حول الأطراف التي شاركت في الإغتيال، بل هو إجراء يحاول به البعض تناسي ما يجب القيام به أمام التونسيين لكشف الحقيقة".

يذكر أن تونس تحيي اليوم 6 فيفري، الذكرى الرابعة لاغتيال شكري بلعيد (الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد مؤسسيه)، من أمام منزله، قبل أن يخلفه في هذا المنصب زياد لخضر.
ومازال العديد من السياسيين والشخصيات والحقوقيين ومن ممثلي المجتمع المدني، يطالبون القضاء التونسي بالكشف عن الأطراف التي تقف وراء هذا الإغتيال السياسي، تخطيطا وتنفيذا.



Publié le:2017-02-06 12:59:38

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1 de 1 commentaires pour l'article 138007

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 06 Février 2017 à 13h 12m |           
نظرية العنف الثوري التي أباحت إغتيال الرفيق "تروتسكي"ا
وأحلَّتْ في تونس جواز التضحية ببضع عشرات اﻵلاف من المواطنين
في سبيل تسريع الحل الشيوعي وضرب كل نفس له علاقة باﻹسلام
هي التي كانت وراء مخطط إزاحة المرحوم شكري بلعيد
ﻷنه كان يمثل حجر عثرة في طريق التحالفات الجديدة لبعث الروح في التجمع المنحل



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