مشاركة وفد لرجال أعمال تونسيين في الأيام التونسية الإيفوارية للصحة بأبيدجون

وستنتظم هذه الأيام ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإيفواري، بالتعاون مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات الصحية بساحل العاج، وفق ما أكده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر اليوم الإثنين.
وتعد هذه الأيام فرصة لأصحاب المخابر الصيدلانية، والمصحات الخاصة، وشركات النقل الصحي، ومصنعي الأدوية والمعدات الطبية، والناشطين في التكنولوجيات الحديثة في المجال الصحي في تونس، لتطوير رقم معاملاتهم نحو الوجهة الإيفوارية.
Publié le:2017-02-06 15:35:33
Par:mongi (Tunisia )
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