Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Awal-Hamsa  
Economie

مشاركة وفد لرجال أعمال تونسيين في الأيام التونسية الإيفوارية للصحة بأبيدجون

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - يشارك وفد من رجال أعمال تونسيين مختصين في المجالات الصحية، في فعاليات الدورة الثالثة للأيام التونسية الإيفوارية للصحة (صيدلية)، التي ستلتئم يومي 23 و24 فيفري الجاري بمقر الكنفيديرالية العامة للمؤسسات بأبيدجون بالساحل العاج.
وستنتظم هذه الأيام ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإيفواري، بالتعاون مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات الصحية بساحل العاج، وفق ما أكده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر اليوم الإثنين.
وتعد هذه الأيام فرصة لأصحاب المخابر الصيدلانية، والمصحات الخاصة، وشركات النقل الصحي، ومصنعي الأدوية والمعدات الطبية، والناشطين في التكنولوجيات الحديثة في المجال الصحي في تونس، لتطوير رقم معاملاتهم نحو الوجهة الإيفوارية.



Publié le:2017-02-06 15:35:33

cadre-498726f0ce401dec046932a7bc75c790-2017-02-06 15:35:33
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138005



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138005 661|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires