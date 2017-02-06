مشاركة وفد لرجال أعمال تونسيين في الأيام التونسية الإيفوارية للصحة بأبيدجون

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات - يشارك وفد من رجال أعمال تونسيين مختصين في المجالات الصحية، في فعاليات الدورة الثالثة للأيام التونسية الإيفوارية للصحة (صيدلية)، التي ستلتئم يومي 23 و24 فيفري الجاري بمقر الكنفيديرالية العامة للمؤسسات بأبيدجون بالساحل العاج.

وستنتظم هذه الأيام ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإيفواري، بالتعاون مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومركز النهوض بالصادرات والمنظمات الصحية بساحل العاج، وفق ما أكده الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر اليوم الإثنين.

وتعد هذه الأيام فرصة لأصحاب المخابر الصيدلانية، والمصحات الخاصة، وشركات النقل الصحي، ومصنعي الأدوية والمعدات الطبية، والناشطين في التكنولوجيات الحديثة في المجال الصحي في تونس، لتطوير رقم معاملاتهم نحو الوجهة الإيفوارية.







Publié le:2017-02-06 15:35:33

