تسجيل أكثر من 51 ألف مخالفة اقتصادية خلال كامل سنة 2016

Lundi 06 Février 2017



بــاب نــات - سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة خلال كامل سنة 2016 ما يعادل 51637 مخالفة اقتصادية أي بمعدل 184 مخالفة في اليوم بزيادة بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2015.



وأفصحت معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة تعلقت بنشاط فرق المراقبة الاقتصادية خلال 2016 عن تنظيم 372878 زيارة تفقد بمعدل 1346 زيارة في اليوم، بتطور بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة مع 2015.

وتم للغرض تجنيد 24470 فريق مراقبة اقتصادية بمعدل 92 فريقا على الصعيد الوطني وبزيادة بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة مع حصيلة نتائج 2015.



يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة نظمت في العام المنقضي 131 حملة مراقبة إضافية خلال المناسبات الاستهلاكية الكبرى منها 8 حملات وطنية و64 حملة إقليمية و59 حملة محلية.



وبالنسبة إلى نتائج المراقبة الاقتصادية خلال شهر جانفي 2017 فقد أظهرت المعطيات انه تم رفع 574 مخالفة (بمعدل 82 مخالفة في اليوم و13 مخالفة لكل عملية مراقبة) اثر إجراء 4437 عملية تفقد. وتم للغرض تسخير 296 فريق مراقبة بمعدل 42 فريقا في اليوم.



وتم تبعا لعمليات المراقبة حجز 1218 كلغ من الدجاج و320 طير حي و1615 لترا من مواد التنظيف غير المطابقة للمواصفات و822 علبة سجائر إلى جانب حجز 7ر14 أطنان من الفرينة المدعمة و4458 لترا من الزيت المدعم و 8ر13 طنا من السكر.

يشار إلى أن عدد أعوان المراقبة الاقتصادية يقدر ب700 عون مراقبة.





Publié le:2017-02-06 16:08:40

