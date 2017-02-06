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Politique

حمة الهمامي: قايد السبسي أظهر أنه مستعد للتضحية بحقيقة اغتيال بلعيد للحفاظ على التحالف مع النهضة

Lundi 06 Février 2017
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بــاب نــات - أكد اليوم الاثنين في الذكرى الرابعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي كان يؤكد أن الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد من أولوياته، لكنه أظهر أنه على استعداد للتضحية بالحقيقة من أجل الحفاظ على التحالف مع حركة النهضة.


Credits Shems FM

وأضاف حمة الهمامي في تصريح لراديو شمس آف آم أن عدم الوصول للحقيقة لا يعود لأسباب تقنية أو في علاقة بالأبحاث بل هي أسباب سياسية "النهضة والنداء ليست لهما مصلحة من الكشف عن الحقيقة".

واعتبر حمة الهمامي أن حركة النهضة لها مسؤولية سياسية وأخلاقية في قضية اغتيال بلعيد باعتبار أن العملية وقعت في فترة حكمها وذلك في انتظار تحديد المسؤولية الجزائية.


وللإشارة فقد تجمع صباح اليوم عدد من السياسين بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام منزل الشهيد شكري بلعيد بالمنزة 6 أين وضعوا اكليلا من الزهور في مكان اغتيال الشهيد.

الرحوي : وجود متدخلين نافذين لا يريدون الكشف عن الحقيقة
من ناحية أخرى أكد القيادي في الجبهة الشعبية، منجي الرحوي أن كل أطوار القضية تدل على وجود متدخلين نافذين لا يريدون الكشف عن الحقيقة.
وأضاف منجي الرحوي في تصريح لراديو شمس آف آم، أن هذه الجريمة ااتضح أنها ترتقي إلى أن تكون جريمة دولة وفق تعبيره.





















Publié le:2017-02-06 11:32:49

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