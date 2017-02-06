حمة الهمامي: قايد السبسي أظهر أنه مستعد للتضحية بحقيقة اغتيال بلعيد للحفاظ على التحالف مع النهضة

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وأضاف حمة الهمامي في تصريح لراديو شمس آف آم أن عدم الوصول للحقيقة لا يعود لأسباب تقنية أو في علاقة بالأبحاث بل هي أسباب سياسية "النهضة والنداء ليست لهما مصلحة من الكشف عن الحقيقة".
واعتبر حمة الهمامي أن حركة النهضة لها مسؤولية سياسية وأخلاقية في قضية اغتيال بلعيد باعتبار أن العملية وقعت في فترة حكمها وذلك في انتظار تحديد المسؤولية الجزائية.
وللإشارة فقد تجمع صباح اليوم عدد من السياسين بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام منزل الشهيد شكري بلعيد بالمنزة 6 أين وضعوا اكليلا من الزهور في مكان اغتيال الشهيد.
الرحوي : وجود متدخلين نافذين لا يريدون الكشف عن الحقيقة
من ناحية أخرى أكد القيادي في الجبهة الشعبية، منجي الرحوي أن كل أطوار القضية تدل على وجود متدخلين نافذين لا يريدون الكشف عن الحقيقة.
وأضاف منجي الرحوي في تصريح لراديو شمس آف آم، أن هذه الجريمة ااتضح أنها ترتقي إلى أن تكون جريمة دولة وفق تعبيره.
Publié le:2017-02-06 11:32:49
Par:nibras (Switzerland )
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