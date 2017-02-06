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اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث ببنزرت في حالة انعقاد بسبب التقلبات الجوية

Lundi 06 Février 2017
بــاب نــات - افاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العقيد خميس بن علي ان اللجنة الجهوية للوقاية من الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة ستظل في حالة انعقاد دائم الى حين تجاوز التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة (على غرار كل مناطق البلاد).

وبين ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "الوضع بكامل الجهة تحت السيطرة ولا وجود لاي طارئ في كافة المناطق البلدية والريفية"، مشيرا الى "استعداد كامل طاقم اللجنة الجهوية واللجان المحلية للوقاية من الكوارث الطبيعية، وتنظيم النجدة، للتدخل عند الحاجة"، داعيا مستعملي الطريق لتوخي الحذر اثناء السياقة بسبب قوة الرياح التي تشهدها الجهة.
يشار الى ان ميناء غار الملح كان استقبل ليلة امس مركب صيد يدعى "مريم" على متنه 6 بحارة من عائلة واحدة اعترضتهم عاصفة بحرية في مستوى منطقة شط الحفيان بالقرب من قلعة الاندلس، حيث تدخلت مصالح الحرس البحري وتولت جر المركب نحو ميناء غار الملح وانقاذ البحارة، وفق تاكيد مصدر محلي مسؤول.



Publié le:2017-02-06 11:03:28

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