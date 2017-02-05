المكّي يحذر: خبراء أكدوا أن الدولة في حالة افلاس غير معلنة وبدأنا ندخل السيناريو اليوناني

وقال عبد اللطيف المكي أن خبراء اقتصاديون أكدوا أن تونس تعيش حالة افلاس غير معلنة والبلاد تتجه نحو السيناريو اليوناني.
وفي ما يلي تدوينة عبد اللطيف المكّي:
" واكبت ندوة حول الوضع الإقتصادي وآفاق تطوره نظمتها أمس مؤسسة التميمي واستمعت خلالها الى تشخيص غير مريح للوضع الاقتصادي ببلادنا
ورغم أنني أقول دائما أن الوضع الإقتصادي صعب ويتطلب سياسات أخرى أكثر جرأة ونجاعة (الإصلاح +مقاومة الفساد + عودة الدولة الى الإستثمار لمدة محددة + اتفاقيات أكثر عدلا وتوازنا مع شركائنا، فالخبراء يؤكدون أن هذه الإتفاقيات تسجل عجزا تجاريا لتونس) على أساس مؤتمر اقتصادي يوجد وفاقات اقتصادية في هذا الإتجاه ،
بالرغم من ذلك فإن التشخيص الذي قدمه العديد من الخبراء والأكادميين أزعجنيي جدا خاصة عندما قال أحدهم إننا بدأنا ندخل السيناريو اليوناني بينما أشار الآخر إلى أن الدولة في حالة إفلاس غير معلنة ولم ينف البقية ذلك وأكد الخبراء أن الحل بيد السياسيين إذ لا بد من حكومة تتبنى الخيارات الوطنية المطلوبة على أرضية الثورة وأهدافها ومنوال تنمية جديد
أنصح بالإطلاع على حصائل الندوة وبحضور الندوة القادمة التي ستحوصل وتقدم بعض الحلول".
Publié le:2017-02-05 22:40:11
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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