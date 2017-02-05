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Régions

فرقة الحرس الوطني بالتضامن تلقي القبض على امراة تحمل معها 159 قرصا مخدرا

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - تمكنت أمس السبت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالتضامن من ولاية أريانة على مستوى مفترق سيدي حسين السيجومي بالعاصمة من ضبط امرأه على متن سيارة أجرة "لواج" قادمة من إحدى ولايات الشمال الغربي وحجزت لديها 159 قرصا مخدرا من نوع "باركيزول وتيمستا"، وذلك حسب بلاغ صادر اليوم الاحد عن وزارة الداخلية.

وأفادت الوزارة أنه بالتحري معها صرحت أن زوجها سلمها الأقراص المخدرة وأشار عليها بالتحول إلى حي 02 مارس بمعتمدية التضامن قصد تسليمها إلى ابنهما المقيم هناك.
وقد تم إلقاء القبض على الإبن والتحري معه فاعترف بملكيته للأقراص المذكورة.
وبين نفس المصدر أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالتضامن بالاحتفاظ بالمرأة وابنها وإدراج طرف ثالث شمله البحث في القضية بالتفتيش واستدعاء الاب لسماعه.



Publié le:2017-02-05 20:42:06

cadre-13b5241a19c9807853e0bda1c0d29d8b-2017-02-05 20:42:06
    
    
    
    
    





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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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