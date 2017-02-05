فرقة الحرس الوطني بالتضامن تلقي القبض على امراة تحمل معها 159 قرصا مخدرا

وأفادت الوزارة أنه بالتحري معها صرحت أن زوجها سلمها الأقراص المخدرة وأشار عليها بالتحول إلى حي 02 مارس بمعتمدية التضامن قصد تسليمها إلى ابنهما المقيم هناك.
وقد تم إلقاء القبض على الإبن والتحري معه فاعترف بملكيته للأقراص المذكورة.
وبين نفس المصدر أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالتضامن بالاحتفاظ بالمرأة وابنها وإدراج طرف ثالث شمله البحث في القضية بالتفتيش واستدعاء الاب لسماعه.
Publié le:2017-02-05 20:42:06
Par:incuore (Tunisia ) Par Mobile
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