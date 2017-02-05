رياح قوية بأغلب المناطق تتجاوز سرعتها القصوى 90 كلم/س

Dimanche 05 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 20:11:56

- يكون الوضع الجوي بداية من آخر هذا اليوم الأحد 05 فيفري ويوم الغد الاثنين 06 فيفري 2017 ملائما لـ:- نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.- هبوب رياح قوية بأغلب المناطق وتكون أحيانا في شكل هبات تتجاوز سرعتها القصوى 90 كلم/س وتثير الرمال والأتربة بالجنوب حيث تنخفض الرؤية بصفة ملحوظة وتصل محليا إلى أقلّ من 100 متر.- انخفاض في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 10 بالمرتفعات وبين 15 و 20 درجة بالجنوب. .وكلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاحد، كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، باصدار تحذيرات للبحارة في موانىء الصيد البحري وفي ابراج المراقبة.وكلف، الشاهد، وزير النقل بتكثيف تواتر النشرات الجوية، التي يصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، والخاصة بالبحارة وبثها بجميع وسائل الاعلام.كما دعا رئيس الحكومة، وزير الداخلية، الى تكثيف الدوريات المرورية في الطرقات والابقاء على لجنة الكوارث في حالة انعقاد.