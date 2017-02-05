Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hasibak Lizaman  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

رياح قوية بأغلب المناطق تتجاوز سرعتها القصوى 90 كلم/س

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - يكون الوضع الجوي بداية من آخر هذا اليوم الأحد 05 فيفري ويوم الغد الاثنين 06 فيفري 2017 ملائما لـ:
- نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.
- هبوب رياح قوية بأغلب المناطق وتكون أحيانا في شكل هبات تتجاوز سرعتها القصوى 90 كلم/س وتثير الرمال والأتربة بالجنوب حيث تنخفض الرؤية بصفة ملحوظة وتصل محليا إلى أقلّ من 100 متر.
- انخفاض في الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 10 بالمرتفعات وبين 15 و 20 درجة بالجنوب. .

وكلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاحد، كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري، باصدار تحذيرات للبحارة في موانىء الصيد البحري وفي ابراج المراقبة.
وكلف، الشاهد، وزير النقل بتكثيف تواتر النشرات الجوية، التي يصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، والخاصة بالبحارة وبثها بجميع وسائل الاعلام.
كما دعا رئيس الحكومة، وزير الداخلية، الى تكثيف الدوريات المرورية في الطرقات والابقاء على لجنة الكوارث في حالة انعقاد.



Publié le:2017-02-05 20:11:56

cadre-19fa4b139577ab5554b841cf350d14ab-2017-02-05 20:11:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137983



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :ةgypte - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137983 5756|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires