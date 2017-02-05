تجديد بقرابة 65 بالمائة و5 نساء في المكتب التنفيذي الجديد للحزب الجمهوري

Dimanche 05 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 19:47:14

- أسدل الستار بعد ظهر اليوم الأحد على أعمال المؤتمر السادس للحزب الجمهوري، التي تواصلت السبت والاحد بالحمامات، بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للحزب، المتكون من 17 عضوا، من بينهم الأمين العام الجديد عصام الشابي باعتماد مبدإ التوافق بين أعضاء المكتب السياسي الجديد، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المؤتمر وسيم البوثوري في لقاء إعلامي انتظم بالمناسبة.وأشار البوثوري إلى أن التركيبة الجديدة تضم 5 نساء وشهدت تجديدا في أعضائها في حدود 65 بالمائة على غرار بقية الهياكل القيادية للحزب، مبرزا أن مبدأ التوافق كان حاضرا في أعمال المؤتمر وفي انتخاب اللجنة المركزية المتكونة من 163 عضوا والتي اعتمدت نفس المبدأ في انتخاب الامين العام الجديد والمكتب السياسي المتكون من 65 عضوا.ويتكون المكتب التنفيذي من عصام الشابي ومنجي اللوز وعبد اللطيف الهرماسي ومحمد الصالح العياري واياد الدهماني والمولدي الفاهم ومنجي سالم ووسيم بوثوري ورشاد شوشان ونهلة بن خليفة ورياض المرابط ووسام الصغير وتاج الملك عويشة وعائشة فجرية ويوسف الباجي واحمد فرحات حمودي ونور الدين بن سعيد والمولدي الزوابي وسميرة عقيلي وعبد السلام العريض وفاتن الوسلاتي.