Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hasibak Lizaman  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Partis

تجديد بقرابة 65 بالمائة و5 نساء في المكتب التنفيذي الجديد للحزب الجمهوري

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - أسدل الستار بعد ظهر اليوم الأحد على أعمال المؤتمر السادس للحزب الجمهوري، التي تواصلت السبت والاحد بالحمامات، بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للحزب، المتكون من 17 عضوا، من بينهم الأمين العام الجديد عصام الشابي باعتماد مبدإ التوافق بين أعضاء المكتب السياسي الجديد، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم المؤتمر وسيم البوثوري في لقاء إعلامي انتظم بالمناسبة.

وأشار البوثوري إلى أن التركيبة الجديدة تضم 5 نساء وشهدت تجديدا في أعضائها في حدود 65 بالمائة على غرار بقية الهياكل القيادية للحزب، مبرزا أن مبدأ التوافق كان حاضرا في أعمال المؤتمر وفي انتخاب اللجنة المركزية المتكونة من 163 عضوا والتي اعتمدت نفس المبدأ في انتخاب الامين العام الجديد والمكتب السياسي المتكون من 65 عضوا.

ويتكون المكتب التنفيذي من عصام الشابي ومنجي اللوز وعبد اللطيف الهرماسي ومحمد الصالح العياري واياد الدهماني والمولدي الفاهم ومنجي سالم ووسيم بوثوري ورشاد شوشان ونهلة بن خليفة ورياض المرابط ووسام الصغير وتاج الملك عويشة وعائشة فجرية ويوسف الباجي واحمد فرحات حمودي ونور الدين بن سعيد والمولدي الزوابي وسميرة عقيلي وعبد السلام العريض وفاتن الوسلاتي.



Publié le:2017-02-05 19:47:14

cadre-0b6bdf1aee42ae723aea9ce3ac824e1a-2017-02-05 19:47:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137979



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :ةgypte - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137979 683|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires