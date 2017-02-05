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Santé

أطباء الاختصاص و الممارسة الحرة ينفذون اضرابا عاما يوم 8 فيفري

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - قرر اتحاد اطباء الاختصاص و الممارسة الحرة تنفيذ اضراب عام قطاعي يوم الاربعاء 8 فيفري 2017، وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الموحد للاطباء ،امام قصر الحكومة بالقصبة، في اليوم نفسه وذلك على الساعة العاشرة صباحا.
وجاء هذا القرار على اثر انعقاد جلسة خارقة للعادة اليوم الاحد بضفاف البحيرة بالعاصمة .

وحسب المكلف بالاعلام بالاتحاد بسام قريسة " يشمل هذا الضراب كل العيادات الخاصة وكل الانشطة الطبية داخل المخابر، و سيقع الاقتصار على توفير اقل ما يمكن من الخدمات الطبية بالنسبة للحالات الاستعجالية وذلك بالمصحات الخاصة".

ويرفض اطباء الاختصاص والممارسة الحرة ان يكونوا تحت ضغط العقوبات الجنائية لدى ممارساتهم الطبية، مؤكدين في هذا الصدد على ضرورة اطلاق سراح الطبيب سليم حمروني الذي تم ايقافه بتهمة اقترافه لخطأ طبي تسبب في وفاة مريضة بقابس.
وطالبوا ايضا بتجميد القرار في ما يخص توظيف الاداءات على القيمة المضافة على الفوائد الصحية وبالتعجيل بسن قانون حول المسؤولية الطبية.
و أكد الـ 700 طبيب الذين حضروا هذه الجلسة الخارقة للعادة ايضا، على اهمية عدم المس من الاستقلالية المهنية والمعنوية و المالية للطبيب.

و طالبوا في هذا الصدد بالعدالة الضريبية وبالكف عما وصفوه ب" تلطيخ سمعة الاطباء "معبرين عن رفضهم القطعي لفرض وصاية على الاطباء و لتعريضهم للضغط الضريبي.
و اشار الامين العام لاتحاد اطباء الاختصاص و الممارسة الحرة فوزي شرفي في هذا الاطار الى ضرورة مراجعة التشريع الجبائي ولاسيما الفقرة 3و 4 من الفصل 31 من قانون المالية2017.

Publié le:2017-02-05 19:21:40

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1 de 1 commentaires pour l'article 137978

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 05 Février 2017 à 20h 19m |           
يجب أن يكون الطبيب تحت ضغط العقوبات الجنائية فالنفس البشرية ليست فئران تجارب ولا يمكن أن نبني تونس الجديدة ونحن نستهين بأرواح التونسيين بين أيادي الأطباء أو في مخافر الأمن وكل من يخطأ عليه دفع الثمن وعدم الإفلات من العقاب .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
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