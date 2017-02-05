مهدي جمعة يعلن عن توجهه لتكوين حزب سياسي

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بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 17:46:26

- أعلن رئيس الحكومة الاسبق، مهدي جمعة، خلال اجتماع عقده الاحد في المنستير عن "توجهه لتكوين حزب سياسي" وأضاف في تصريح ل(وات) على هامش الاجتماع، "أنه يستعد لاطلاق مشروع سياسي مختلف يعتمد على القاعدة الشعبية والتشاركية ونظرة واضحة للبلاد" وبين ان المشروع يقوم أساسا على طرح بديل حقيقي يجيب على الأسئلة الحارقة للتونسيين ويسهم في تطوير واقعهم المعيشي وفي تعزيز مكانة تونس واشعاعها الإقليمي والدولي.واعتبر "أنّ السياسة ليست ما نراه من تناحر بل هي قبل كلّ شيء إيمان بخدمة البلاد وإيمان بأنّ البلاد في حاجة لكلّ أبنائها داعيا الشباب الى الاهتمام بالشأن السياسي والدفاع عن مستقبله وتغيير البلاد.وقال "ان تونس قادرة على الخروج من الازمة الراهنة اذا انخرطت في رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانات والقدرات الداخلية وتعلي مفهوم الدولة والعقلية التشاركية في خدمة تونس".وأكد "أنّ تونس تزخر بالكفاءات وهو ما يتطلب القيام بإصلاحات من الداخل والاستثمار في كل تونسي وتونسية وتكوين الشباب وتحويل "ماكينة الدولة من دولة الرخص إلى دولة الفرص" لكسب عدّة فرص متاحة في العالم من أبرزها التحوّلات التكنولوجية.واوضح أنّ اجتماع المنستير يأتي ضمن جولة يقوم بها في مختلف جهات البلاد قصد الاستماع إلى مشاغل المواطنين والإنصات إليهم وذلك لبناء رؤية تشاركية.وكان الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انتقد رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.و أكد العباسي، في تصريح لقناة نسمة أنه نادم على اختياره مهدي جمعة رئيسا للحكومة نظرا لزلاته التي اكتشفها لاحقا كمحاولة إجهاض الحوار الوطنيوأوضح العباسي أنّه في البداية وقع اختياره على جمعة نظرا لحياده، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن أهلا لتلك الثقة و "المباركة".