Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Yalli Naweettichguilni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

مهدي جمعة يعلن عن توجهه لتكوين حزب سياسي

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الحكومة الاسبق، مهدي جمعة، خلال اجتماع عقده الاحد في المنستير عن "توجهه لتكوين حزب سياسي" وأضاف في تصريح ل(وات) على هامش الاجتماع، "أنه يستعد لاطلاق مشروع سياسي مختلف يعتمد على القاعدة الشعبية والتشاركية ونظرة واضحة للبلاد" وبين ان المشروع يقوم أساسا على طرح بديل حقيقي يجيب على الأسئلة الحارقة للتونسيين ويسهم في تطوير واقعهم المعيشي وفي تعزيز مكانة تونس واشعاعها الإقليمي والدولي.

واعتبر "أنّ السياسة ليست ما نراه من تناحر بل هي قبل كلّ شيء إيمان بخدمة البلاد وإيمان بأنّ البلاد في حاجة لكلّ أبنائها داعيا الشباب الى الاهتمام بالشأن السياسي والدفاع عن مستقبله وتغيير البلاد.
وقال "ان تونس قادرة على الخروج من الازمة الراهنة اذا انخرطت في رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار كل الإمكانات والقدرات الداخلية وتعلي مفهوم الدولة والعقلية التشاركية في خدمة تونس".
وأكد "أنّ تونس تزخر بالكفاءات وهو ما يتطلب القيام بإصلاحات من الداخل والاستثمار في كل تونسي وتونسية وتكوين الشباب وتحويل "ماكينة الدولة من دولة الرخص إلى دولة الفرص" لكسب عدّة فرص متاحة في العالم من أبرزها التحوّلات التكنولوجية.
واوضح أنّ اجتماع المنستير يأتي ضمن جولة يقوم بها في مختلف جهات البلاد قصد الاستماع إلى مشاغل المواطنين والإنصات إليهم وذلك لبناء رؤية تشاركية.

وكان الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انتقد رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

و أكد العباسي، في تصريح لقناة نسمة أنه نادم على اختياره مهدي جمعة رئيسا للحكومة نظرا لزلاته التي اكتشفها لاحقا كمحاولة إجهاض الحوار الوطني
وأوضح العباسي أنّه في البداية وقع اختياره على جمعة نظرا لحياده، ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن أهلا لتلك الثقة و "المباركة".

Publié le:2017-02-05 17:46:26

cadre-6ad4dec1934fe154ed0de1f5ce1c390d-2017-02-05 17:46:26
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137975



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :ةgypte - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137975 89|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires