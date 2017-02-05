وحدات من سليانة والكاف وباجة تتدخل لاخماد حريق اتى على اطنان من المواد الغذائية بتبرسق

Dimanche 05 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 14:32:33

- تدخلت وحدات من الحماية المدنية من ولايات باجة (مجاز الباب) وسليانة والكاف لاخماد حريق هائل نشب، ظهر الاحد، بمخزن للمواد الغذائية بمدخل مدينة تبرسق من ولاية باجة على مستوى الطريق الرئيسية الرابطة بين تيبار وتبرسق وتسبب فى هلع كبير للسكان.وقد اكدت مصادر من الحماية المدنية ورسمية، انه تم استخدام ثلاثة شاحنات كبيرة للاطفاء ومعدات بلدية وسيارة اسعاف وتم اخماد هذا الحريق الذى جد بمخزن كبير لبيع المواد الغذائية بالجملة واتى على اطنان من المواد الغذائية المختلفة حسب تقديرات اولية.وقد رجح رؤوف كريم معتمد تبرسق، ان يكون الحريق الذى تواصل لاكثر من ساعتين بسبب خلل كهربائي وغياب معدات الاطفاء بهذا المحل مقدرا ان الخسائر المادية كبيرة جدا لكنه لم تسجل خسائر بشرية رغم ان مسكن صاحب المخزن يقع فى الطابق العلوى لنفس البناية.