الطبوبي: لن نتعامل مع وزير التربية

Dimanche 05 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-05 14:12:44

- صعد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اللهجة تجاه وزير التربية ناجي جلول ، و قال اثر انتهاء اشغال الهيئة الادارية للتعليم الثانوي التي اقرت جملة من التحركات الاحتجاجية في المرحلة القادمة ان الاتحاد لن يتعامل مع الوزير الحالي الذي اهان المدرسين و يمارس خطابات شعبوية في وسائل الاعلام. و دعا الطبوبي رئيس الحكومة الى اتخاذ القرارات المناسبة.يذكر ان الهيئة الادارية قد انهت اشغالها في ساعة متاخرة من ليلة السبت و ناقشت تخلي الوزارة عن التزاماتها تجاه اساتذة التربية البدنية ومشكلة ديوان الخدمات المدرسية و الاصلاح التربوي و الموقف من التعامل مع الوزير الحالي .