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Politique

المرزوقي في رسالة إلى القضاة التونسيين والعرب: قادتكم نمور من ورق وخذوا العبرة من قاضي واشنطن

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - توجه الرئيس السابق ورئيس حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي برسالة مفتوحة إلى القضاة التونسيين و العرب بسبب قرار قاضي محكمة ولاية واشنطن "جيمس روبرت" وقف العمل بقرار ترمب بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة.

ودون المرزوقي في صفحته ما يلي :
ما رأيكم في قرار قاضي محكمة ولاية واشنطن "جيمس روبرت" بوقف العمل بقرار ترمب بمنع دخول مواطني سبع دول مسلمة.
رأيي الشخصي أن الأمر ليس مستغربا من أمة وطأت أقدامها أرض القمر فاستقلال القضاء مؤشر على نوع الدولة ونوعية الشعب.
رأيي الشخصي أنه يوم يصبح بمقدوركم نقض حكم مخالف لقانون أصدره رئيس الدولة، فإن الأقدام العربية ستطأ أقدام المريخ.
طلبي كطلب الشعب والأمة: أن تسرعوا في مسار تحرركم الحتمي خاصة وأنكم اليوم لا تواجهون إلا نمورا من ورق.
تحرركم، أي الاستقلال الفعلي والتام للقضاء عن السلطة التنفيذية وأي لوبي اقتصاد فاسد وأي تيار أيدولوجي، يعني نهاية حكم الأفراد والعصابات التي أذلّتكم قبل أن تذلّ شعوبنا ...يعني أيضا تفجّر كل الطاقات التي أجدبها الفساد والاستبداد.

وفي الانتظار لا نستطيع إلا أن نكتب بغصة في الحلق: العدل أساس العمران ...في أمريكا.
رحم الله مختار اليحياوي وجعل له تلامذة كثّر يواصلون نضاله لكي نكتب يوما : العدل أساس العمران في هذا الوطن.


Publié le:2017-02-05 12:35:34

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  20h :ةgypte - Cameroun
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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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