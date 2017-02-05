قافلة تطوعية تضامنية لفائدة اهالي منطقة سيدي تليل من معتمدية سيدي بوزيد الغربية

وتهدف هذه البادرة، حسب ما ذكرته عفيفة الهاني، منسقة القافلة، في تصريح ل"وات"، إلى "تعزيز دور الشباب كقوة إنتاجية، وليس كمشكلة في مجتمعاتهم، وتدريبهم على الانخراط التلقائي في الأعمال التطوعية والتضامنية، إلى جانب تركيز نواد للتطوع لضمان تواصل العمل وعدم انقطاعه، وتقديم خدمات صحية مباشرة لأهالي المناطق ذات الأولوية".
من جانبه، بين وليد النايلي، أحد المنظمين، أنه تنظيم هذه القافلة يرمي إلى مزيد تفعيل العمل التطوعي في تونس واستقطاب جيل جديد من المتطوعين، موضحا أن هذه المبادرة تشهد مشاركة فاعلة من قبل شباب الجهة من الطلبة والمعطلين عن العمل وأطباء وغيرهم.
وتضمنت القافلة إقامة معرض توثيقي للتعريف بأبرز الجمعيات التطوعية وببرامجها وأهدافها للزوار ومختلف الأنشطة التطوعية التي تم إنجازها بدور الشباب بسيدي بوزيد.
كما انتظمت بالمناسبة حملات نظافة وتشجير ودهن وتزويق، ومداخلات تحسيسية وصحية وعيادات طبية في اختصاصات العيون والسكري، وورشات في الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية، إضافة إلى نقطة لتبرع بالدم، ومداخلات تنشيطية وألعاب رياضية.
Publié le:2017-02-05 16:03:21
Par:langdevip (France )
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