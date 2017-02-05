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Partis

عصام الشابي: سنعمل على إعادة الحزب الجمهوري إلى مداره الطبيعي

Dimanche 05 Février 2017
بــاب نــات - أكد الامين العام الجديد للحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح إعلامي، الأحد، بأن "إعادة الحزب الجمهوري إلى مداره الطبيعي ضمن أقوى الأحزاب في الساحة السياسية التونسية، سيكون من أبرز أولويات عمله"، مبينا أن "العمل في الحزب سيكون في إطار قيادة جماعية، يتم التعويل فيها على الطاقات الشبابية والنسائية من أجل عزة تونس وكرامة مواطنيها"، ومفق تعبيره.

واعتبر الشابي، الذي انتخب لهذا المنصب في أعقاب المؤتمر السادس للحزب الجمهوري، المنعقد بالحمامات، أن "مسؤوليته ستكون كبيرة، خاصة أنه يخلف مية الجريبي، الأمينة العامة السابقة"، التي قال إنها "طبعت الحزب الجمهوري والساحة السياسية بمسيرة نضالية كبيرة وعطاء زاخر متواصل".
من ناحيته، أفاد الناطق الرسمي باسم المؤتمر، وسيم بوثوري، بأن اللجنة المركزية المنبثقة عن مؤتمر الحمامات، تتكون من 163 عضوا يمثلون 33 دائرة انتخابية بتونس والخارج، موضحا أن اللجنة تضم 40 امرأة، وأن الشباب والمرأة يمثلون أكثر من 50 بالمائة من أعضاء اللجنة المركزية.
ولاحظ بوثوري أن تركيبة اللجنة المركزية التي انتخبت من قبل المؤتمرين، أخذت بعين الاعتبار الكفاءات الموجودة في الجهات، ومتطلبات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، مبينا أن التركيز على ضمان تمثيلية الجهات يمثل، وفق تقديره، "رسالة للسلطة حتى تولي الجهات ما تستحقه من عناية".
يذكر أن المؤتمر السادس للحزب الجمهوري، قد افتتح يوم الجمعة الماضي 3 فيفري بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وتواصلت أشغاله بمدينة الحمامات (4 و5 فيفري).




Publié le:2017-02-05 11:35:40

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Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
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  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
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  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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