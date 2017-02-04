سميرة مرعي: وزارة الصحة بصدد مراجعة قانون المهن الصيدلية بالتشاور مع كل الاطراف ذات العلاقة

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بــاب نــات

عميد كلية الصيدلة بالمنستير يقترح إحداث كتابة دولة للدواء والمستلزمات الطبية والصيدلانية





Publié le:2017-02-04 23:32:57

- أفادت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، يوم السبت في تصر يح لـ(وات)، على هامش حفل تكريم دفعة السنة الجامعية 2014-2015 من خريجي كلية الصيدلة بالمنستير، أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المهن الصيدلة، وذلك بالتشاور مع كلية الصيدلة وهيئة الصيادلة وجمعية الشبان الصيادلة، معربة عن الامل في التوصل قريبا إلى توافق بخصوص هذا الملف مع كل الاطراف ذات العلاقة.ونفت مرعي، من جهة أخرى، وجود أية أدوية تباع في الصيدليات الخاصة، أو متوفرة في المستشفيات العمومية، متأتية من مسالك توزيع موازية، مشددة على أهمية تحسيس المواطنين بخطورة هذه الأدوية على صحتهم ، خصوصا وأن الكثير منها مسرطنة، ولم تخضع إلى الرقابة من قبل المصالح الوطنية المختصة.وأبرزت الوزيرة أنّ قطاع الأدوية في تونس يخضع إلى منظومة رقابية جيّدة ما أكسب بلادنا ثقة عديد الدول، وفق قولها، مشيرة إلى وجود آفاق واعدة لصناعة الأدوية في تونس، مع وجود أسواق واعدة لتصديرها في المستقبل على غرار السودان وغينيا كوناكري.يذكر أن هذا الحفل الذي أقيم بكلية الصيدلة بالمنستير نظمته وودادية خريجي هذه الكلية .اقترح عميد كلية الصيدلة بالمنستير، عبد الحليم الطرابلسي، مساء اليوم السبت، خلال حفل تكريم خريجي كلية الصيدلة بالمنستير دفعة 2014-2015، إحداث كتابة دولة للدواء والمستلزمات الطبية والصيدلانية بما يضفي أكثر جدوى وفاعلية على دراسة الملفات، وتنويع الخدمات، وتطوير المشاريع مواكبة لما يشهده هذا القطاع من تطور.واعتبر في كلمة له، خلال افتتاح الحفل، الذي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوص، ووزيرة الصحة، سميرة مرعي، وعدد من نواب مجلس الشعب عن ولاية المنستير، أنّه لابّد من هيكل خاص للصيدلي في وزارة الصحة وذلك لإعطاء القيمة التنافسية للكفاءات التونسية، مفيدا بأن كلية الصيدلة بصدد إعداد مشروع نص لتأهيل البحث للأساتذة الاستشفائيين الجامعين الذين لم يكملوا دراسات الدكتوراه، كما تعمل الكلية على الانخراط في منظومة المؤسسة العمومية ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية وتنتظر أن تدخل النصوص المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ.ودعا العميد وزارة الصحة إلى الترفيع التصاعدي في عدد الخطط في مناظرة الإقامة البالغ حاليا عددها 60 خطة سنويا، والترفيع في عدد المنح للمقيمين للتخصص في بعض المواد في الخارج، وإلى ملاءمة التكوين في مجال البيولوجيا السريرية مع الأطباء لتكون البرامج متطابقة ويسهل العمل جنبا إلى جنب في نفس الاختصاص.كما اقترح دعم جهود كلية الصيدلة عبر إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة لتوفير آليات التنقل للقيام بزيارات ميدانية لكافة ولايات الجمهورية للوقوف على النقائص وذلك على غرار ما هو معمول به في كليات الطب.وتم، بالمناسبة، تسليم الشهادات المهنية لدكتوراه الدولة في الصيدلة وعلوم الصيدلة لكلّ من الأساتذة، سعاد صفر، وهي أوّل من تحصل على الدكتوراه في العلوم الصيدلانية من كلية الصيدلة بالمنستر، ورضا حمدان، وكمال غديرة، وعبد الرزاق الهذيلي، ومحمّد فاضل نجار، علاوة على تسليم شهادات التخرج بالنسبة إلى المتحصلين على الشهادة الوطنية للدكتور في الصيدلة دفعة 2014-2015.