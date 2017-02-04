Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Partis

عبير موسي : تحالفات الحزب الدستوري الحرّ في الانتخابات البلدية ستكون هادفة وبناءة للنهوض بالعمل البلدي

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، اليوم السبت، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حزبي بالمنستير، أنّ تحالفات الحزب الدستوري الحرّ خلال الانتخابات البلدية المقبلة ستكون هادفة وبناءة للنهوض بالعمل البلدي مستقبلا.

وأوضحت أنّ اللّجنة الوطنية للإعداد للانتخابات البلدية للحزب الدستوري الحر هي التي ستقرر تلك التحالفات، مشيرة إلى أنّ اجتماع اليوم في المنستير مخصص لإعداد إستراتيجية الحزب في ما يتعلق بخوض الانتخابات البلدية المقبلة وتحديد الخارطة الجغرافية والسياسية لمختلف البلديات، علاوة على دراسة القانون المتعلق بالانتخابات البلدية.
واعتبرت موسي أنّ الانتخابات البلدية سواء تقرر تنظيمها في نوفمبر 2017 أو تأجيلها أو تقديمها فهو لا يمثل إشكالا بالنسبة إليهم في الحزب.
وقدّرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنّه لا توجد حاليا "صحوة سياسية" في البلاد وأنّ هناك أحزاب بصدد التشكل في جبهات غير مدروسة وليست لها برامج مشتركة ومازال هناك "التناحر والسياحة الحزبية"، بحسب تعبيرها.
وقالت إنّه مبدئيا لا علاقة لحزبها بالجبهة التي ستكوّنها حركة مشروع تونس وحزب الاتحاد الوطني الحرّ.
واعتبرت موسي أنّ كلّ التعيينات المحلية أو الجهوية أو الوطنية لا تعنيهم في الحزب الدستوري الحرّ باعتبارها قائمة على المحاصصة الحزبية والولاءات وليس على الكفاءات، وقالت إنّ حزبها يعمل على تغيير تلك المنظومة وتغيير تلك العقلية.



Publié le:2017-02-04 23:22:28

cadre-64f0c69bde07b36967e2c031f1533026-2017-02-04 23:22:28
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137955



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12011,6

  • (02/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,46505 DT        1$ =2,28099 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/02)   194,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137955 839|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires