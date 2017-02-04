عبير موسي : تحالفات الحزب الدستوري الحرّ في الانتخابات البلدية ستكون هادفة وبناءة للنهوض بالعمل البلدي

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 23:22:28

- أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، اليوم السبت، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حزبي بالمنستير، أنّ تحالفات الحزب الدستوري الحرّ خلال الانتخابات البلدية المقبلة ستكون هادفة وبناءة للنهوض بالعمل البلدي مستقبلا.وأوضحت أنّ اللّجنة الوطنية للإعداد للانتخابات البلدية للحزب الدستوري الحر هي التي ستقرر تلك التحالفات، مشيرة إلى أنّ اجتماع اليوم في المنستير مخصص لإعداد إستراتيجية الحزب في ما يتعلق بخوض الانتخابات البلدية المقبلة وتحديد الخارطة الجغرافية والسياسية لمختلف البلديات، علاوة على دراسة القانون المتعلق بالانتخابات البلدية.واعتبرت موسي أنّ الانتخابات البلدية سواء تقرر تنظيمها في نوفمبر 2017 أو تأجيلها أو تقديمها فهو لا يمثل إشكالا بالنسبة إليهم في الحزب.وقدّرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ أنّه لا توجد حاليا "صحوة سياسية" في البلاد وأنّ هناك أحزاب بصدد التشكل في جبهات غير مدروسة وليست لها برامج مشتركة ومازال هناك "التناحر والسياحة الحزبية"، بحسب تعبيرها.وقالت إنّه مبدئيا لا علاقة لحزبها بالجبهة التي ستكوّنها حركة مشروع تونس وحزب الاتحاد الوطني الحرّ.واعتبرت موسي أنّ كلّ التعيينات المحلية أو الجهوية أو الوطنية لا تعنيهم في الحزب الدستوري الحرّ باعتبارها قائمة على المحاصصة الحزبية والولاءات وليس على الكفاءات، وقالت إنّ حزبها يعمل على تغيير تلك المنظومة وتغيير تلك العقلية.