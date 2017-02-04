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Régions

وحدات الحرس البحري تتدخل وتستعيد ستة عشر بحارا تونسيا حاول ليبيون احتجازهم وجهود لاستعادة بحار آخر

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - على إثر تلقي نداء استغاثة تدخلت ظهر اليوم السبت وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية بجرجيس لفائدة ثلاثة مراكب صيد تونسية تنشط بميناء الكتف أجبرها زورق ليبي على مستوى الحد البحري التونسي الليبي على الدخول إلى ليبيا لاحتجازها، وفق ما أفاد به (وات) مصدر أمني مسؤول.

وأوضح ذات المصدر أن المنطقة البحرية بجرجيس وجهت 3 خافرات إلى المراكب، التي كان على متنها ستة عشر بحارا تونسيا، وتوصلت إلى إرجاعها، فيما بقي بحار محتجز بيد المجموعة الليبية، حيث تتواصل المفاوضات بين الوحدات الأمنية التونسية والجهات الليبية لاسترجاعه في أقرب وقت، حسب نفس المصدر.
وذكر أن استعادة هذه المراكب تم بعد مفاوضات مع الليبيين، الذين كانوا على متن الزورق، ودون اللجوء إلى استعمال السلاح.



Publié le:2017-02-04 23:08:24

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
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Groupe A
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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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