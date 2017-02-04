وحدات الحرس البحري تتدخل وتستعيد ستة عشر بحارا تونسيا حاول ليبيون احتجازهم وجهود لاستعادة بحار آخر

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 23:08:24

- على إثر تلقي نداء استغاثة تدخلت ظهر اليوم السبت وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية بجرجيس لفائدة ثلاثة مراكب صيد تونسية تنشط بميناء الكتف أجبرها زورق ليبي على مستوى الحد البحري التونسي الليبي على الدخول إلى ليبيا لاحتجازها، وفق ما أفاد به (وات) مصدر أمني مسؤول.وأوضح ذات المصدر أن المنطقة البحرية بجرجيس وجهت 3 خافرات إلى المراكب، التي كان على متنها ستة عشر بحارا تونسيا، وتوصلت إلى إرجاعها، فيما بقي بحار محتجز بيد المجموعة الليبية، حيث تتواصل المفاوضات بين الوحدات الأمنية التونسية والجهات الليبية لاسترجاعه في أقرب وقت، حسب نفس المصدر.وذكر أن استعادة هذه المراكب تم بعد مفاوضات مع الليبيين، الذين كانوا على متن الزورق، ودون اللجوء إلى استعمال السلاح.