Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 20:02:16

- افاد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، انور معروف، ان التموقع الرقمي لتونس يحتاج الى بناء رؤية مشتركة واستشرافية لتونس الرقمية.وبين في تصريح لـ"وات"، لدى اشرافه، اليوم السبت، على اختتام فعاليات المنتدى الدولي الثاني للصحة الرقمية المنتظم على امتداد يومين بالحمامات، ان الهيكل الجديد الذي سيتم احداثه لتنفيذ المشاريع الرقمية في تونس، سيشكل لبنة رئيسية في تنفيذ المشاريع المدرجة في الاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 وفي تحقيق الانتقال الرقمي.واشار معروف خلال هذه التظاهرة، التي بادرت الى تنظيمها الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الرقمية ومنتدى حقائق الدولي، الى ان الصحة الرقمية تشكل مرتكزا اساسيا لتعزيز مكانة تونس في مواقع الريادة محليا واقليميا.وابرز ان النجاح في الدمج بين الصحة والمجالات الرقمية من خلال رؤية استشرافية للصحة الرقمية في تونس وفي المنطقة المغاربية والافريقية وحتى المتوسطية، سيمكن البلاد من تدارك التاخير المسجل في السنوات الاخيرة واستعادة مكانتها كوجهة متميزة للصحة وللميادين الرقمية.واكد ان وزارته تواصل بالتوزاي مع تطوير العمل الشبكي والافقي مع الوزارات والهياكل المتداخلة في استراتيجية تونس الرقمية، السعي لتوفير الارضية اللازمة لانجاح هذا التمشي الجديد من خلال تعميم التغطية الرقمية لكل جهات الجمهورية بما يؤمن الارتباط بالانترنات وخاصة بالنسبة لمراكز الصحة الاساسية والمستشفيات.واردف ان هذا التمشي يندرج في اطار تنفيذ برنامج الصحة الرقمية الذي سيتيح، بالاساس، تطوير الخدمات المسداة للمواطنين وتسهيل نفاذهم اليها عبر تقليص تنقلات المرضى الى العاصمة وتعويضها بالتواصل الرقمي والآني في ما يهم التشخيص او التصرف في الملفات او حوكمة الادوية، على حد قوله.وشدد الوزير على ضرورة التعجيل ببعث وكالة وطنية للنهوض بالصحة الرقمية في تونس تعمل في اطار افقي يجمع كل المتدخلين والخبراء.وتتولى هذه الوكالة وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مشيرا الى ضرورة ان تكثف تونس من جهودها لاستعادة مكانتها على المستوى الجهوي والاقليمي كقطب للصحة الرقمية والسياحة الصحية بما من شانه ان يساهم في تثمين ما تزخر به البلاد من كفاءات صحية وبنية فندقية متطورة وخدمات متنوعة على غرار الاستشفاء بالمياه.