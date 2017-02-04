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Politique

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب يوضح بخصوص اجراءات تسديد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - أكد الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، في رد على بيان مجموعة منظمات دعت البرلمان الى احترام إجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، أن اجراءات سد الشغور في عضوية الهيئة مضبوطة بصريح النص في الفصول 23 و24 و25 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وأوضح في تصريح ل(وات) اليوم السبت، أن مجلس نواب الشعب فتح باب الترشح لتعويض عضوين إثنين بالهيئة، وذلك بخصوص الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال، على أن يكون من بين المترشحين وجوبا قاض إداري، مبينا أن ما تم التمديد في أجل قبول الترشحات لتعويض عضو بهيئة الحقيقة والكرامة من الترشحات الفردية هو اختصاص العلوم الشرعية.

وذكر بأن رئيس المجلس محمد الناصر، كان قد دعا خلال ندوة صحفية اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة الى الانعقاد يوم الاثنين 06 فيفري 2017 ، للانطلاق في عملية الفرز الاداري في الاختصاصات المعنية بالتعويض بعد ورود ما يناهز 50 ترشحا.

وأكد أن القانون ينص على نشر القائمات اثر استكمال عملية الفرز الاداري وقبل المرور الى التصويت في الجلسة العامة ، وذلك بهدف قبول الاعتراضات في غضون أسبوع من وضعها على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وكانت تسع منظمات من المجتمع المدني دعت امس الجمعة مجلس نواب الشعب، إلى احترام أحكام قانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، وبنشر قائمة الترشحات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، وفقا لقانون العدالة الانتقالية.



Publié le:2017-02-04 19:28:54

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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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