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Politique

وصول جثمان الشهيد بوبكر الثابتي ضحية هجوم كيبيك الارهابي

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - وصل جثمان المواطن التونسي بوبكر الثابتي، ضحية الهجوم الارهابي الذى استهدف المركز الثقافي الاسلامي في مدينة كيبيك الكندية، عشية اليوم السبت الى مطار تونس قرطاج.

وقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذى كان حاضرا بالمناسبة رفقة وزير الشؤون الخارجية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، التعازى الى عائلة الفقيد، قبل تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.
وقد تم تخصيص طائرة عسكرية لنقل الجثمان الى تطاوين مسقط رأس الفقيد ، أين سيتم غدا الاحد مواراته الثرى.
وكان الكسندر بوسينيت (27 عاما) قد نفذ هجوما ارهابيا مساء الاحد 29 جانفي 2017، على المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك أثناء صلاة العشاء ، مما أدى الى مقتل 6 أشخاص من بينهم تونسي وإصابة 8 آخرين من بينهم تونسي.
وقد أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم الذى وصفه بالعمل الإرهابي والجبان.
وقال رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار "أريد أن أقول بضع كلمات لمواطنينا المسلمين في كيبيك نحن معكم، أنتم في وطنكم... نحن جميعا أبناء كيبيك".







Publié le:2017-02-04 17:35:34

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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