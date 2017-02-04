وصول جثمان الشهيد بوبكر الثابتي ضحية هجوم كيبيك الارهابي

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 17:35:34

- وصل جثمان المواطن التونسي بوبكر الثابتي، ضحية الهجوم الارهابي الذى استهدف المركز الثقافي الاسلامي في مدينة كيبيك الكندية، عشية اليوم السبت الى مطار تونس قرطاج.وقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذى كان حاضرا بالمناسبة رفقة وزير الشؤون الخارجية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، التعازى الى عائلة الفقيد، قبل تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.وقد تم تخصيص طائرة عسكرية لنقل الجثمان الى تطاوين مسقط رأس الفقيد ، أين سيتم غدا الاحد مواراته الثرى.وكان الكسندر بوسينيت (27 عاما) قد نفذ هجوما ارهابيا مساء الاحد 29 جانفي 2017، على المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك أثناء صلاة العشاء ، مما أدى الى مقتل 6 أشخاص من بينهم تونسي وإصابة 8 آخرين من بينهم تونسي.وقد أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم الذى وصفه بالعمل الإرهابي والجبان.وقال رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار "أريد أن أقول بضع كلمات لمواطنينا المسلمين في كيبيك نحن معكم، أنتم في وطنكم... نحن جميعا أبناء كيبيك".