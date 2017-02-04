القبض على 7 أشخاص في بنعروس عقدوا اجتماعات مشبوهة بحمام

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس ببنعروس أمس الجمعة، من إلقاء القبض على 7 أشخاص، بعد توفر معلومات لديها تفيد بعقد هؤلاء لاجتماعات مشبوهة بحمّام بجهة البساتين من معتمديّة بومهل في ولاية بنعروس، لغاية التفصّي من المُراقبة الأمنية، وذلك وفق بلاغ صدر اليوم السبت عن وزارة الداخلية.

وأبرزت الوزارة ، أن هذه العناصر التى وصفتهم بالتكفيريين، والذين تتتراوح أعمارهم بين 31 و48 سنة ، إعترفوا أنهم تحوّلوا إلى حمّام بالجهة بعد أن إتفقوا مسبقا مع صاحبه على وضعه على ذمّتهم في ذلك اليوم دون سواهم.

وأضافت أن النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس بالإحتفاظ بهم وبصاحب الحمّام ، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها " الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والدّعوة إليه".







Publié le:2017-02-04 17:31:28

