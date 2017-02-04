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Sécurité

القبض على 7 أشخاص في بنعروس عقدوا اجتماعات مشبوهة بحمام

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس ببنعروس أمس الجمعة، من إلقاء القبض على 7 أشخاص، بعد توفر معلومات لديها تفيد بعقد هؤلاء لاجتماعات مشبوهة بحمّام بجهة البساتين من معتمديّة بومهل في ولاية بنعروس، لغاية التفصّي من المُراقبة الأمنية، وذلك وفق بلاغ صدر اليوم السبت عن وزارة الداخلية.
وأبرزت الوزارة ، أن هذه العناصر التى وصفتهم بالتكفيريين، والذين تتتراوح أعمارهم بين 31 و48 سنة ، إعترفوا أنهم تحوّلوا إلى حمّام بالجهة بعد أن إتفقوا مسبقا مع صاحبه على وضعه على ذمّتهم في ذلك اليوم دون سواهم.
وأضافت أن النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنعروس بالإحتفاظ بهم وبصاحب الحمّام ، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها " الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي والدّعوة إليه".



Publié le:2017-02-04 17:31:28

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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