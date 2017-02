Tunisie: Inauguration du nouveau centre de formation en maintenance aéronautique civile

Samedi 04 Février 2017







Publié le:2017-02-04 14:39:16

- Le nouveau centre de formation en maintenance aéronautique civile, de Tunisair Technics (T.T) a été officiellement inauguré,, au complexe technique de T.T à laéroport international de Tunis-Carthage.Fruit d’un partenariat entre Airbus et T.T, ce centre accueillera, outre les stagiaires tunisiens, des stagiaires venus du monde arabe et de tout le continent africain.Présents à cette cérémonie, Hichem Ben Ahmed, secrétaire d'Etat aux Transports, Anis Ghedira ministre du Transport, , Fabrice Hamel, vice-président d’Airbus et DG du Training Center d’Airbus et Imed M’hiri, directeur général de T.T