Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 14:35:06

- تم اليوم السبت تركيز جهاز منظار رقمي عالي الدقة بمعهد صالح عزيز بالعاصمة، تبرعت به جمعية مرضى السرطان وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي الموافق لـ 4 فيفيري من كل سنة.وبينت رئيسة قسم الاشعة بالمعهد أسماء الزيدي ان توفير مثل هذا المنظار في معهد صالح عزيز يعتبر مكسبا كبيرا، مشيرة إلى فوائده العديدة، اذ يمكن من الحصول على تشخيص دقيق لعلة المريض واكتشاف اللحميات والأورام السرطانية سواء كانت موجودة في الثدي او في البطن او في الخصية بالنسبة للرجل، وذلك منذ مراحل نموها الأولى مما يسهل عملية العلاج.ومن جانبها أوضحت رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة زروق ان جمعيتها تمكنت من اقتناء هذا المنظار الذي تبلغ كلفته 212 الف دينار، بعد اطلاق حملة تبرعات كبيرة منذ 21 نوفمبر 2016 مؤكدة انه بفضل هذا الجهاز يمكن اكتشاف السرطانات في مراحلها المبكرة وبالتالي التسريع بالعلاج وتجنب عملية استئصال بعض الاعضاء، فضلا عن تجنب مصاريف العلاج الباهضة ومشاقها.وكشفت زروق ان الجمعية تمكنت من تسديد نصف مبلغ الجهاز تقريبا، معربة عن املها الكبير في ان يتم تامين بقية المبلغ في اقرب الآجال وذلك بفضل تواصل تبرعات "أصحاب القلوب الرحيمة"، على حد تعبيرها.