منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لمضايقة مريم منور

واعتبرت منور ضحية نشاطها المكثف اثر الثورة ووقوفها إلى جانب عائلات الشهداء و الجرحى ودخولها في مواجهات مع قوات الأمن في مناسبات عديدة سنتي 2011 و2012.
كما عبّرت المنظمات عن انشغالها إزاء استمرار المضايقات الأمنية والقضائية ضدها، حيث تمّ اتهامها بالاعتداء بالعنف على أعوان الأمن بمركز السيجومي سنة 2012 وعدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وكذلك اختفاء الشهود والأدلة مثل القرص المضغوط الذي صوّر حادثة الاعتداء.
كما شهدت جلسة يوم 28 نوفمبر2016 مزيد المضايقات الأمنية، مثل منع أهلها والعديد من المواطنين من دخول قاعة المحكمة رغم علنية الجلسة واستفزازها بكلام بذيء وتهديدها لدى خروجها من قاعة المحكمة، حسب نصّ البيان
المنظمات الموقعة
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
Publié le:2017-02-04 14:22:35
Par:kamelwww (France )
Sur:بسبب المسرحية التونسية ''برج لوصيف'' .. دعوات لإقالة وزير الإعلام الكويتي