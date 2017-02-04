منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لمضايقة مريم منور

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 14:22:35

- طالبت منظمات بتمكين رئيسة الحزب التونسي مريم منور من محاكمة علنية عادلة وشفافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته في استفزازها أو تعنيفها ماديا أو لفظيا.واعتبرت منور ضحية نشاطها المكثف اثر الثورة ووقوفها إلى جانب عائلات الشهداء و الجرحى ودخولها في مواجهات مع قوات الأمن في مناسبات عديدة سنتي 2011 و2012.كما عبّرت المنظمات عن انشغالها إزاء استمرار المضايقات الأمنية والقضائية ضدها، حيث تمّ اتهامها بالاعتداء بالعنف على أعوان الأمن بمركز السيجومي سنة 2012 وعدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وكذلك اختفاء الشهود والأدلة مثل القرص المضغوط الذي صوّر حادثة الاعتداء.كما شهدت جلسة يوم 28 نوفمبر2016 مزيد المضايقات الأمنية، مثل منع أهلها والعديد من المواطنين من دخول قاعة المحكمة رغم علنية الجلسة واستفزازها بكلام بذيء وتهديدها لدى خروجها من قاعة المحكمة، حسب نصّ البياناللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونسالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنيةالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب