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Politique

منظمات حقوقية تطالب بوضع حد لمضايقة مريم منور

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - طالبت منظمات بتمكين رئيسة الحزب التونسي مريم منور من محاكمة علنية عادلة وشفافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته في استفزازها أو تعنيفها ماديا أو لفظيا.


واعتبرت منور ضحية نشاطها المكثف اثر الثورة ووقوفها إلى جانب عائلات الشهداء و الجرحى ودخولها في مواجهات مع قوات الأمن في مناسبات عديدة سنتي 2011 و2012.


كما عبّرت المنظمات عن انشغالها إزاء استمرار المضايقات الأمنية والقضائية ضدها، حيث تمّ اتهامها بالاعتداء بالعنف على أعوان الأمن بمركز السيجومي سنة 2012 وعدم إعلامها بقرار دائرة الاتهام ولا بموعد الجلسة وكذلك اختفاء الشهود والأدلة مثل القرص المضغوط الذي صوّر حادثة الاعتداء.



كما شهدت جلسة يوم 28 نوفمبر2016 مزيد المضايقات الأمنية، مثل منع أهلها والعديد من المواطنين من دخول قاعة المحكمة رغم علنية الجلسة واستفزازها بكلام بذيء وتهديدها لدى خروجها من قاعة المحكمة، حسب نصّ البيان


المنظمات الموقعة
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

Publié le:2017-02-04 14:22:35

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
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Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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