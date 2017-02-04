اقرار اضراب عام ببن قردان يوم الاربعاء المقبل مدنين 4 فيفري 2017

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 14:18:58

- تقرر، أمس الجمعة خلال اجتماع جمع المنظمات المهنية من الاتحادات المحلية للشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري وعدد من الجمعيات ببن قردان، تنظيم اضراب عام بالمدينة يوم 8 فيفري الجاري وحصر احياء الذكرى الاولى لملحمة 7 مارس 2016 على المستوى المحلي، وفق نص البيان الذي انبثق عن الاجتماع المخصص لمتابعة الوضع التنموي بالمنطقة.وجاء قرار الاضراب بسبب ما وصفه الحاضرون بالاجتماع ب"الركود المتواصل" في الشروع في انجاز المشاريع التنموية المعطلة، وتنفيذ الاجراءات التي اقرت لفائدة بن قردان، باستثناء انطلاق اشغال تهيئة المنطقة الصناعية، كما اعتبر الموقعون على البيان ان "الاضراب هو آخر خطوة نضالية اذا ما لم تستجب الجهات المسؤولة للمطالب التى اجمعت عليها الفروع المحلية للمنظمات الوطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني بالمنطقة وفي مقدمتها انجاز المشاريع المعطلة وايفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها".وتضمنت هذه المشاريع المنطقة اللوجستية، وشبكة التطهير، ومحطة تحلية المياه، وضعية المسلخ البلدي، واقليم كهرباء، ومركز محلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصندوق الوطني للتامين على المرض، الى جانب تحيين خارطة الاراضي الفلاحية، والمسح العقاري الاجباري، وتوسيع مثال التهيئة العمرانية، وادراج بن قردان كمنطقة سياحية.واعتبرت المنظمات والجمعيات ان "السلطات المحلية والجهوية والمركزية لم تتفاعل مع المطالب او تتواصل مع الاطراف التي لوحت بالاضراب العام في شهر جانفي الماضي، بل استهانت بها"، وفق ما ورد في نص البيان.يذكر أن مدينة بن قردان شهدت اضرابا عاما يوم 12 جانفي الماضي تبنته الاتحادات المحلية للشغل والتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والفلاحة والصيد البحري، وجاء استجابة لطلب المحتجين الذين تجمعوا امام مقر الاتحاد المحلي للشغل للضغط من اجل تنفيذ اضراب عام او اعتماد اشكال اخرى تصعيدية للضغط من اجل تحريك ملف التنمية وحلحلة مشكل معبر رأس جدير الذي كان متوقفا عن النشاط في تلك الفترة.