انطلاق أشغال اليوم الثاني من المؤتمر السادس للحزب الجمهوري بانتخاب مكتب رئاسة المؤتمر ورؤساء اللجان وأعضائها

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 13:47:46

- انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة الحمامات، من ولاية نابل، أشغال اليوم الثاني من المؤتمر السادس للحزب الجمهوري، بانتخاب مكتب رئاسة المؤتمر ورؤساء اللجان وأعضائها ومقرريها.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد وسيم بوثوري، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني السادس للحزب الجمهوري، بأنه تم الشروع في مناقشة ثلاث لوائح وهي اللائحة السياسية العامة واللائحة الإقتصادية والإجتماعية ولائحة النظام الداخلي، مضيفا أنه سيتم تنظيم جلسة عامة للمصادقة على هذه اللوائح، بعد ظهر السبت، بالإضافة إلى الإنطلاق في انتخابات اللجنة المركزية.ولاحظ أنه تم الإتفاق على ترحيل بقية اللوائح وهي "الشباب" و"الثقافة" و"المرأة"، إلى انعقاد أول لجنة مركزية للمصادقة عليها، "نظرا لضيق الوقت"، لاسيما وأنها "محل إجماع من قبل المؤتمرين"، حسب بوثوري الذي ذكر أن عدد المؤتمرين ناهز 600 مؤتمر، في حين بلغ عدد الترشحات للجنة المركزية، 218 ترشحا، يتنافسون من أجل 150 مقعدا.وأوضح أن اللجنة المركزية التي سيتم انتخابها ستجتمع لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي للحزب والذي سيجتمع بدوره لانتخاب المكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن المكتب السياسي يضم 60 عضوا في حين أن المكتب التنفيذي يضم 17 عضوا.وفي السياق ذاته أضاف الناطق الرسمي باسم المؤتمر، أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية، غدا الأحد، للإعلان عن نتائج الإنتخابات.يذكر أن أشغال المؤتمر الوطني السادس للحزب الجمهوري كانت انطلقت أمس الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، تحت شعار "العزة لتونس والكرامة للمواطن"، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والجمعياتية وممثلين لرئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.