تونس تتسلم الدفعة الاولى من المروحيات الهجومية بالقاعدة العسكرية بقابس

ويبلغ عدد المروحيات 6 من إجمالي 24 مروحية وستصل البقية في شهر مارس 2017 وهذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار من شأنها أن ترفع من القدرة العملياتية لجيش الطيران.
Publié le:2017-02-04 13:08:33
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|2
|0
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|-2
|Quarts de Finale
|Burkina Faso
|-
|Tunisie
|Sénégal
|-
|Cameroun
|RD Congo
|-
|Ghana
|Egypte
|-
|Maroc
|Demi Finale
|Burkina Faso
|-
|Egypte
|Cameroun
|-
|Ghana
|Finale
|Egypte
|-
|Cameroun
Par:kamelwww (France )
Sur: منصف المرزوقي يرّد على وزير الخارجية السوري ويصفه بالرويبضة