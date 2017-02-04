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Politique

تونس تتسلم الدفعة الاولى من المروحيات الهجومية بالقاعدة العسكرية بقابس

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 4 فيفري 2017 بالقاعدة الجوية بولاية قابس على استلام الدفعة الأولى من المروحيات من الولايات المتحدة الأمريكية بغاية تعزيز قدرات الجيش الاستطلاعية والهجومية في الحرب على الإرهاب.

ويبلغ عدد المروحيات 6 من إجمالي 24 مروحية وستصل البقية في شهر مارس 2017 وهذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار من شأنها أن ترفع من القدرة العملياتية لجيش الطيران.













Publié le:2017-02-04 13:08:33

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Egypte Egypte
Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
Finale
Egypte Egypte - Cameroun Cameroun




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