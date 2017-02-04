تونس تتسلم الدفعة الاولى من المروحيات الهجومية بالقاعدة العسكرية بقابس

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 13:08:33

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 4 فيفري 2017 بالقاعدة الجوية بولاية قابس على استلام الدفعة الأولى من المروحيات من الولايات المتحدة الأمريكية بغاية تعزيز قدرات الجيش الاستطلاعية والهجومية في الحرب على الإرهاب.ويبلغ عدد المروحيات 6 من إجمالي 24 مروحية وستصل البقية في شهر مارس 2017 وهذه المروحيات مجهزة بأحدث تقنيات الطيران وبأسلحة ذات دقة عالية تستخدم بالليل والنهار من شأنها أن ترفع من القدرة العملياتية لجيش الطيران.