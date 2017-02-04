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Economie

مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر إصدار ورقة نقدية جديدة من صنف 20 دينارا

Samedi 04 Février 2017
بــاب نــات - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على إثر إجتماعه يوم غرة فيفري الجاري، إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 دينارا ، وذلك بعد الوقوف على وضعية السيولة المالية المتوفرة بالإضافة إلى سير عمليات الدفع.

كما قرر المجلس وفق بلاغ صادر على موقع البنك المركزي، عدم تغيير معدل الفائدة المديري للبنك، وإدراج العملة الصينية (اليووان الصيني) للتعامل على مستوى البنك المركزي بداية من غرة فيفري الجاري، وذلك فيما يتعلق بالعماليات المالية المباشرة في التجارة المشتركة، والورقات النقدية من البنوك الأجنبية.
ومن جهة أخرى، تطرقت أشغال المجلس إلى المؤشرات الخاصة باالوضعية المالية لسنة 2016، وتقرر تحويلها الى مدققي الحسابات، كما إهتم المجلس بالتوصيات المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير المراقبة العام للبنك.



Publié le:2017-02-04 12:59:56

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h :Burkina Faso - Ghana Ghana
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
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Cameroun Cameroun - Ghana Ghana
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