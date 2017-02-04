مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر إصدار ورقة نقدية جديدة من صنف 20 دينارا

كما قرر المجلس وفق بلاغ صادر على موقع البنك المركزي، عدم تغيير معدل الفائدة المديري للبنك، وإدراج العملة الصينية (اليووان الصيني) للتعامل على مستوى البنك المركزي بداية من غرة فيفري الجاري، وذلك فيما يتعلق بالعماليات المالية المباشرة في التجارة المشتركة، والورقات النقدية من البنوك الأجنبية.
ومن جهة أخرى، تطرقت أشغال المجلس إلى المؤشرات الخاصة باالوضعية المالية لسنة 2016، وتقرر تحويلها الى مدققي الحسابات، كما إهتم المجلس بالتوصيات المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير المراقبة العام للبنك.
Publié le:2017-02-04 12:59:56
Par:laabed (Tunisia )
Sur: المساعدة على استخراج بطاقات التعريف وتحيين السجل الانتخابي ابرز محاور اول اجتماع تحضيري لهيئة الانتخابات