مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر إصدار ورقة نقدية جديدة من صنف 20 دينارا

Samedi 04 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-04 12:59:56

- قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على إثر إجتماعه يوم غرة فيفري الجاري، إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 20 دينارا ، وذلك بعد الوقوف على وضعية السيولة المالية المتوفرة بالإضافة إلى سير عمليات الدفع.كما قرر المجلس وفق بلاغ صادر على موقع البنك المركزي، عدم تغيير معدل الفائدة المديري للبنك، وإدراج العملة الصينية (اليووان الصيني) للتعامل على مستوى البنك المركزي بداية من غرة فيفري الجاري، وذلك فيما يتعلق بالعماليات المالية المباشرة في التجارة المشتركة، والورقات النقدية من البنوك الأجنبية.ومن جهة أخرى، تطرقت أشغال المجلس إلى المؤشرات الخاصة باالوضعية المالية لسنة 2016، وتقرر تحويلها الى مدققي الحسابات، كما إهتم المجلس بالتوصيات المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتدقيق وتقرير المراقبة العام للبنك.